Fifa 20 o PES 2020, in arrivo la Serie B italiana con licenza?

Gli sviluppatori di EA Sports e Konami sono già all’opera per quanto riguarda Fifa 20 e Pes 2020. Proprio così, i due titoli calcistici più famosi di sempre, presto arriveranno nella loro nuovissima edizione, piena di miglioramenti ed emozionanti sfide. Tra le possibili novità che saranno introdotte, ce ne è una che renderà felici moltissimi fan. Ecco quello che sappiamo…

Parliamo di alcune indiscrezioni sulla Serie B italiana. Secondo i rumors, infatti, Fifa 20 o PES 2020 potrebbero ottenere la licenza completa del campionato e delle squadre della Lega B. Proprio così, sembrerebbe che uno dei due titoli sia in trattativa e le ipotesi virano quasi tutte verso EA Sports. Forse perché la casa produttrice di Fifa ha già i diritti della Serie A.

In un comunicato stampa della Lega di Serie B, dello scorso 29 gennaio, si legge:

Presentato il progetto e-sports della Serie BKT e informata l’Assemblea dell’avvio della trattativa con una delle più popolari case di progettazione e sviluppo di videogiochi per cedere i diritti di licenza del campionato e dei club.

Un’opportunità importante per intercettare il pubblico dei più giovani e fidelizzarlo al Campionato degli italiani. In apertura i club sono stati aggiornati della riunione presso l’Osservatorio delle manifestazioni sportive, durante la quale è stata illustrata la legge di bilancio in cui si prevede l’incremento della contribuzione delle società di calcio per l’ordine pubblico, attraverso una quota percentuale dei ricavi della vendita dei biglietti.