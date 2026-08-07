L’AFA sostiene Infantino dopo il passo indietro sui Mondiali agli investitori privati: esplode la reazione del web, con Messi e la Seleccion nel mirino

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L’Argentina è uscita allo scoperto schierandosi pubblicamente al fianco di Gianni Infantino, proprio nel momento in cui la popolarità del presidente della FIFA è ai minimi storici e la sua rielezione appare tutt’altro che scontata dopo gli ultimi passi falsi. La presa di posizione dell’AFA ha però scatenato la reazione del web: tifosi da ogni parte del mondo hanno puntato il dito contro la Seleccion, accusata di essere stata la nazionale maggiormente aiutata negli ultimi due Mondiali proprio grazie ai presunti favori del numero uno del calcio mondiale. A finire nel mirino anche Leo Messi, protagonista di numerosi meme e attacchi sui social.

FIFA, l’Argentina sostiene Infantino

La Federazione calcistica argentina (AFA) ha seguito la strada intrapresa dal Messico, elogiando Infantino e manifestando pubblicamente il proprio sostegno alla sua leadership alla guida della FIFA nell’ultimo decennio. Nel comunicato della federazione presieduta da Claudio Tapia, il punto di partenza è la decisione del presidente della FIFA di fare un passo indietro sul progetto di apertura dei Mondiali agli investitori privati, iniziativa che aveva suscitato forti reazioni nel mondo del calcio e anche la dura opposizione della UEFA.

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“Alla luce dei recenti avvenimenti di pubblico dominio, riteniamo necessario riconoscere la decisione dell’amministrazione FIFA di ritirare un progetto che, fin dalla sua presentazione, aveva generato all’interno della famiglia del calcio più dubbi che certezze”, si legge nella nota dell’AFA. La Federazione ha poi sottolineato l’importanza del passo indietro compiuto da Infantino: “È fondamentale riconoscere l’ammissione degli errori commessi durante questo processo e le scuse espresse nel messaggio rivolto alle 211 federazioni affiliate alla FIFA. Il rispetto dei principi di buona governance rappresenta un elemento essenziale per rafforzare i rapporti tra la FIFA, le federazioni nazionali e le confederazioni”.

Il comunicato dell’AFA e l’endorsement a Infantino

Nel comunicato l’AFA si rivolge direttamente a Infantino, elogiandone il percorso alla guida della FIFA: “Lei sta guidando un’amministrazione che ha portato a una profonda trasformazione della FIFA, aprendo le porte dell’organizzazione a tutte le federazioni e confederazioni affiliate, attraverso un dialogo franco e diretto volto a promuovere insieme lo sviluppo del calcio a ogni livello e in tutte le sue discipline”.

E ancora: “Dal nostro punto di vista, questa trasformazione si è basata su un modello di governance trasparente. In vista del prossimo Congresso FIFA, l’associazione che abbiamo l’onore di rappresentare ribadisce con convinzione che la strada da seguire sia quella di continuare a lavorare sotto la sua guida, per sviluppare un calcio sempre migliore e più inclusivo”.

Nuove polemiche dopo i Mondiali: le accuse alla Seleccion sui social

A distanza di meno di un mese dalla fine dei Mondiali, l’Argentina torna nuovamente al centro delle polemiche. Durante la rassegna iridata, soprattutto dopo la vittoria in rimonta contro l’Egitto, la Seleccion era finita nel mirino di molti tifosi rivali, convinti che la squadra di Messi fosse stata favorita dalla FIFA e dalle decisioni arbitrali. I primi sospetti erano nati già dalla composizione del calendario, con l’Albiceleste accusata di aver beneficiato di un percorso più agevole rispetto ad altre grandi nazionali. Secondo i suoi detrattori, dietro il cammino dell’Argentina ci sarebbe stato un disegno preciso per accompagnare Messi fino alla sua ultima occasione di conquistare il Mondiale.

Ora, dopo il sostegno pubblico dell’AFA a Infantino, la polemica è riesplosa sui social. In molti hanno collegato la presa di posizione della federazione argentina al rapporto privilegiato tra il presidente della FIFA e la Seleccion. “Gli ha regalato una Coppa del Mondo nel 2022 e una finale nel 2026: come potevano non sostenerlo?”, ha scritto Gamboa su X. “Chi l’avrebbe mai detto? L’AFA, la federazione che ha tratto più benefici dall’era Infantino, ora sostiene Infantino? Incredibile”, ha ironizzato Taberna Blanca. “L’AFA non poteva certo voltare le spalle alla sua più grande leggenda”, ha scritto Lemin, pubblicando una foto di Infantino con la maglia dell’Argentina. Sono centinaia i commenti dello stesso tenore apparsi sui social, con una parte degli utenti che ha trasformato l’endorsement dell’AFA in un nuovo capitolo delle accuse di favoritismi nei confronti della Seleccion.

Messi nei meme: la nuova ondata di ironia contro l’Argentina

Il sostegno dell’AFA al presidente della FIFA ha riacceso anche la vena ironica dei social. Il bersaglio principale è diventato ancora una volta Leo Messi: sul web sono tornati a circolare fotomontaggi e meme che prendono di mira il rapporto tra il fuoriclasse argentino e Infantino.

Tra i contenuti più condivisi ci sono immagini modificate che raffigurano l’ex Barcellona e PSG e il numero uno della FIFA come una coppia inseparabile, fino ad arrivare a paragoni surreali diventati virali. Un filone già emerso durante il Mondiale 2022 in Qatar, conquistato dall’Argentina, quando i tifosi delle nazionali rivali avevano iniziato a contestare sui social presunti favoritismi arbitrali e un trattamento di riguardi nei confronti della Seleccion e del suo numero 10.