Fifa Best Awards 2018, Neymar grande escluso: ecco i candidati

Pronte le liste per Fifa Best Awards 2018, il premio di categoria organizzato ogni anno dalla Fifa. Per il “Miglior allenatore 2018” sono previsti 11 candidati, tra cui spicca sicuramente il nome di Massimiliano Allegri, che lo scorso anno arrivò dopo Conte e Zidane (che, dopo la vittoria della 3° Champions League di fila, non poteva mancare nella rosa dei nominati di questa edizione).

Allegri è in buona compagnia: nell’elenco anche Didier Deschamps, grande protagonista e vincitore dei Mondiali 2018. Seguono le nomination con Zlatko Dalic, Gareth Southgate, Roberto Martinez e Stanislav Cherchesov, tutti grandi allenatori nella storia del calcio. Non potevano mancare Guardiola e Valverde, Jurgen Klopp e Diego Simeone.

Arriviamo ora alla parte ‘dolente’… Insieme alla lista degli allenatori è stata annunciata anche quella dei 10 calciatori in lizza per il premio. Ovviamente non poteva mancare Cristiano Ronaldo, già protagonista nelle ultime settimane del trasferimento alla Juventus (che ricordiamo essere costato all’EA Sports il totale cambio del materiale promozionale di FIFA 19, in uscita il prossimo 28 settembre).

Altra certezza è Lionel Messi, così come i campioni del Mondo Griezmann (che ha ballato trionfante in campo la L Dance di Fortnite) e Mbappé. A seguito poi delle prestazioni ai Mondiali, sono stati inseriti nella lista anche De Bruyne e Hazard. In gara anche Salah (Liverpool) e Luka Modric (Real Madrid), che hanno giocato un’ottima stagione. Tra lo stupore di tutti, però, la candidatura di Raphael Varane e l’esclusione di Neymar.

HF4 | 01-08-2018 13:10