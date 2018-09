Fifa Best Player 2018, la classifica finale

Modric si è aggiudicato anche il Fifa Best Player 2018. Per il croato una stagione magica, in attesa di capire se riuscirà a conquistare anche il Pallone d'Oro. Alle sue spalle CR7 che non si è presentato alla cerimonia a Madrid.

Questa la classifica delle prime 10 posizioni pubblicata dal Mundo Deportivo:

1. Luka Modric 29,05 %

2. Cristiano Ronaldo 19,08 %

3. Mohamed Salah 11,23 %

4. Kylian Mbappé 10,52 %

5. Leo Messi 9,81 %

6. Antoine Griezmann 6,69 %

7. Eden Hazard 5,65 %

8. Kevin De Bruyne 3,54 %

9. Raphael Varane 3,45 %

10. Harry Kane 0,98 %

SPORTAL.IT | 25-09-2018 08:00