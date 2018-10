Fifa e Premier League, affare fatto!Scatta il conto alla rovescia

L’uscita di FIFA 19 ha portato con sé tantissime novità. L’ultima, di cui vogliamo parlarvi, vi renderà molto, molto felici: Electronic Arts e la Premier League hanno firmato l’accordo per la ePremier League, una competizione virtuale che si svolgerà di pari passo con la stagione calcistica inglese proprio per mantenere un legame fedele (pensate che nel titolo calcistico saranno presenti tutte e 20 le squadre).

La ePremier League comincerà a gennaio e avrà una durata di 3 mesi (terminando dunque il 28 e il 29 marzo 2019, in concomitanza con le finali di Londra). Col nuovo anno prenderanno il via i playoff che decideranno i 2 player che difenderanno l’onore del proprio club alle finali di Londra a marzo: uno per Xbox One e l’altro per l’edizione PlayStation 4).

Per partecipare i gamer dovranno risiedere nel Regno Unito e, partecipando alla ePremier League accumuleranno punti per le Global Series di FIFA 19, il più grande torneo mondiale del titolo. Entrambe le alte cariche delle due aziende sono entusiaste di questa partnership:

“Sappiamo che milioni di appassionati giocano a FIFA e questa nuova competizione esportiva offrirà ai club un’esaltante opportunità per coinvolgerli” – ha dichiarato Richard Masters, managing director della Premier League. “La portata globale della Premier Legue e l’intensa base di appassionati spingeranno la competizione di FIFA ad altezze senza precedenti man mano che acceleriamo la crescita degli eSports attraverso gli sport tradizionali”, ha aggiunto Todd Sitrin, general manager di EA Competitive Gaming.

HF4 | 19-10-2018 08:30