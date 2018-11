FIFA FUT 19, come guadagnare con il Black Friday

Il Black Friday si avvicina inesorabilmente e, come vi abbiamo anticipato qualche tempo fa , su FUT 19 si preannuncia un evento elettrizzante per il quale i giocatori più accaniti stanno già risparmiando da qualche tempo. La corsa all’affare dell’anno si fa così strada in vista del 23 novembre, quando, come ormai ogni anno, EA Sports rilascerà una serie di interessanti pacchetti promo.

Crediti extra su FUT? Col Black Friday crolla il mercato!

È proprio in quest’ottica che, muovendosi con attenzione, è possibile riuscire ad ottenere qualche credito extra da reinvestire poi nel gioco stesso. Il perché è da ricercarsi nella spasmodica ricerca di fondi, durante la quale molti player svendono i componenti della propria squadra per riuscire a far cassa ed aprire più pacchetti. Va da sé che – con un’offerta sempre più alta – molti giocatori si deprezzano fino ad essere ceduti anche alla metà del loro valore ordinario.

È acquistando questi giocatori che si riesce a fare un buon affare, sia che li si voglia tenere in squadra e utilizzare nelle Sfide Creazione Rosa, sia che li si voglia rivendere dopo il Black Friday, una volta che il mercato sia tornato alla normalità. Attenzione, però: perché il giochetto funzioni è meglio muoversi sui calciatori dall’overall medio-alto ma non altissimo, quindi non pensate ai vari Messi e Ronaldo!

HF4 | 21-11-2018 15:30