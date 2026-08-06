Fifa, Infantino chiede scusa ma non si dimette: smentito tentativo di corruzione al Marocco

Il presidente del massimo organismo continentale calcistico fa dietrofront sulla cessione dei Mondiali ma non su altro: non saranno tollerati attacchi alla sua governance

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ una marcia indietro a metà quella di Gianni Infantino, accerchiato da Est a Ovest e sfiduciato da mezzo mondo. Il presidente della Fifa fa catenaccio, si difende, chiede scusa per la bislacca operazione della FIFA Forward Enterprise ma non arretra di un millimetro sul resto. Nessuna intenzione di dimettersi ed anzi una bacchettata a tutti: non saranno tollerati attacchi ulteriori alla sua governance dopo tutto quanto è accaduto in questi giorni.

Smentito tentativo di corruzione al Marocco

La FIFA ha anche smentito che la finale dei Mondiali del 2030 sia stata offerta a Casablanca anziché a Madrid nel tentativo di ottenere il sostegno africano in vista delle elezioni. Secondo il Times , il presidente svizzero avrebbe utilizzato questa strategia per mantenere il consenso e assicurarsi la rielezione il 18 marzo. “È falso e fuorviante affermare che il presidente della FIFA abbia fatto promesse riguardo all’organizzazione della finale dei Mondiali del 2030. La FIFA prenderà una decisione a tempo debito”, ha dichiarato un portavoce al giornale. Infantino intanto rompe il silenzio, il presidente della Fifa si è incontrato a Rabat , in Marocco, con la sua cerchia più ristretta – il segretario generale Mattias Grafström e i membri del consiglio esecutivo dell’organizzazione – per chiarire le posizioni di ciascuna parte nella crisi e anche per mettere in atto una strategia per recuperare il peso perso dopo il fallito tentativo di lanciare un progetto per vendere il 20% dei Mondiali di calcio e degli altri tornei organizzati dalla FIFA a diversi fondi di investimento, alcuni anche legati a Trump .

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Le scuse della Fifa

Ne è uscita fuori una dichiarazione ufficiale: l’organizzazione ha ammesso errori nella conduzione del processo, si è scusata con le federazioni affiliate e ha riaffermato il suo pieno sostegno alla gestione di Infantino. E’ stato riconosciuto che la proposta è stata gestita in modo improprio e che il Consiglio FIFA e le sue 211 federazioni affiliate non avrebbero dovuto sentirsi esclusi dalle discussioni. Oltre alle scuse, la FIFA ha annunciato che condurrà un’indagine interna sull’incidente e presenterà una relazione alla prossima riunione del Consiglio. Il progetto è stato ritirato ma la FIFA promette di difendere la propria reputazione, sostenendo che non tollererà ulteriori attacchi alla sua integrità, alla buona governance e adotterà tutte le misure necessarie per proteggere e salvaguardare il suo nome e la sua reputazione. Sebbene siano stati commessi degli errori, tutto ciò che è stato fatto è stato pienamente conforme al quadro normativo della FIFA — ha riferito l’organizzazione.

La lettera integrale di Infantino

Questo il testo integrale della lettera firmata da Gianni Infantino e Mattias Grafström , inviata ai membri del Consiglio e alle federazioni affiliate: “Cari vicepresidenti e membri del Consiglio FIFA. Desideriamo fornire un aggiornamento congiunto sull’incontro tenutosi a Rabat, in Marocco, con i membri dell’alta dirigenza della FIFA. Lo scopo dell’incontro era quello di affrontare gli eventi degli ultimi giorni e fornire un aggiornamento sulla situazione.

Innanzitutto, è stato riconosciuto l’ottimo lavoro svolto dall’amministrazione FIFA, che ha garantito il successo dell’organizzazione dei Mondiali del 2026. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il presidente, il segretario generale e l’amministrazione FIFA, che hanno agito con una sola voce e come un’unica squadra. Per fugare ogni dubbio, il Segretario Generale della FIFA e i membri dell’alta dirigenza ribadiscono il loro pieno sostegno al Presidente della FIFA Gianni Infantino, quale unico leader ufficialmente eletto da tutte le 211 federazioni affiliate alla FIFA.

Allo stesso modo, il presidente della FIFA ribadisce il suo pieno sostegno al segretario generale e all’amministrazione dell’organizzazione per il lavoro necessario e straordinario svolto nell’attuazione della sua visione. È stato discusso e concordato che i processi, le comunicazioni e le interazioni tra il presidente della FIFA, il segretario generale e l’amministrazione dell’organizzazione, responsabile della messa in pratica di questa visione, possono e devono essere continuamente migliorati per aumentarne l’efficienza e l’efficacia.

Siamo pienamente fiduciosi che i risultati dell’incontro odierno rafforzeranno la governance della FIFA, contribuiranno a ripristinare la fiducia nell’organizzazione e ci permetteranno di prepararci ai grandi eventi e alle sfide future in modo unito e trasparente, proseguendo la nostra missione di sviluppo del calcio in tutto il mondo. In tale contesto, riconosciamo gli errori commessi durante il processo di presentazione della proposta per la creazione di FIFA Forward Enterprise (FFE). Non era certo nostra intenzione che il Consiglio FIFA e le Federazioni affiliate si sentissero esclusi dal processo, e la questione avrebbe dovuto essere gestita diversamente.

Riconosciamo inoltre che sono stati commessi degli errori dopo che la proposta è stata divulgata alla stampa. Il tentativo di creare la FIFA Forward Enterprise scatenò la più grande crisi politica dell’amministrazione Gianni Infantino . La UEFA guidò l’opposizione al progetto, mentre anche altre confederazioni espressero la loro resistenza. Nonostante la tensione, la riunione di mercoledì si è conclusa con una pubblica dimostrazione di sostegno al presidente. L’organizzazione ha ribadito che continuerà a collaborare con le federazioni affiliate per rafforzare il programma FIFA Forward , volto a sviluppare il calcio in tutto il mondo”.