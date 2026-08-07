Fifa, Infantino ha trovato gli alleati: ecco chi appoggia ancora il presidente che spera di essere rieletto

L'Africa e l'Argentina si schierano compatte al fianco del numero uno del massimo organismo continentale, rottura con l'Uefa che minaccia il boicottaggio di tutte le manifestazioni

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non è più solo. Gianni Infantino trova alleati pesanti nel periodo più difficile del suo mandato, accerchiato da mezzo mondo, criticato e osteggiato per una governance egoica e minacciato di boicottaggio da diverse confederazioni nonostante la retromarcia sul progetto FIFA Forward Enterprise e le scuse pubbliche. Il giorno dopo la presa di posizione dell’Uefa, che ha ribadito la sua sfiducia, di numerose federazioni nazionali e persino di alcuni dei suoi più stretti collaboratori, il presidente della FIFA incassa l’appoggio di tutta l’Africa e il sostegno della Federazione argentina, che ha elogiato la sua gestione “chiara, stabile e trasparente”.

L’Argentina sostiene Infantino

L’Argentina prende una posizione contraria a quella della CONMEBOL. Mentre la Confederazione Sudamericana ha espresso “la sua preoccupazione per le ripetute azioni unilaterali intraprese” negli ultimi mesi dalla FIFA e dal suo presidente Gianni Infantino, la Federazione Argentina si è schierata a favore del controverso leader cinquantaseienne: “Ci rivolgiamo a Lei, caro Presidente, e tramite Lei, ai vertici della FIFA, per esprimere il nostro sostegno alla gestione svolta negli ultimi dieci anni, il cui obiettivo principale è stato lo sviluppo del calcio a livello mondiale e il rafforzamento istituzionale, basato su un modello di governance chiaro, stabile e trasparente “, ha dichiarato la Federazione calcistica argentina (AFA) in un comunicato stampa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La lettera di Tapia

Per quanto riguarda il recente progetto fallito del presidente della FIFA , che voleva creare una società commerciale per vendere quote della Coppa del Mondo a investitori privati, l’organismo argentino si limita ad “accogliere con favore la decisione dell’amministrazione di ritirare un progetto che, fin dal suo lancio, ha generato molta più incertezza che certezza all’interno della famiglia del calcio” e “sottolinea il riconoscimento degli errori commessi durante questo processo, nonché le scuse presentate nel messaggio indirizzato alle 211 federazioni affiliate alla FIFA” . Vicino a Gianni Infantino, il presidente dell’AFA Claudio Tapia ha tenuto a sottolineare che l’italo-svizzero è stato “alla guida di un’amministrazione per dieci anni che ha favorito una profonda trasformazione della FIFA” e simboleggia la comune volontà “di continuare a promuovere il calcio a tutti i livelli e in tutte le sue discipline” basandosi su “un modello di governance trasparente, sul rispetto delle strutture statutarie e sull’applicazione di procedure democratiche” .

Con le prossime elezioni presidenziali FIFA che si terranno in Marocco nel marzo 2027, la Federazione argentina “crede fermamente e ribadisce che la strada da seguire è quella di continuare a lavorare” al fianco di Gianni Infantino, l’unico candidato finora annunciato, “per continuare a sviluppare un calcio migliore e ancora più inclusivo” .

Il sostegno dell’Africa

Anche il comitato esecutivo della Confederazione Africana di Calcio (CAF) ha “riconfermato all’unanimità” il proprio sostegno a Gianni Infantino , dopo le diffuse richieste di dimissioni del presidente della FIFA da parte dell’Uefa per le sue proposte di cedere una quota dei Mondiali a investitori privati. L’Uefa ha anche ribadito che le nazioni europee non parteciperanno agli eventi FIFA se le loro condizioni, a seguito dello scandalo, non verranno soddisfatte, incluse le garanzie che un simile complotto non verrà mai più ordito, dopo che mercoledì sera è emerso che Infantino ha mantenuto la piena influenza nel consiglio di amministrazione della FIFA. Di diverso parere l’Africa del calcio. Il comunicato recita: “Il Comitato Esecutivo della CAF ha inoltre riconfermato all’unanimità il proprio sostegno al presidente della FIFA Gianni Infantino e lo ha ringraziato per il suo supporto al calcio africano nel corso degli anni. Il presidente Infantino, il segretario generale della FIFA Mattias Grafström e l’amministrazione FIFA sono stati ringraziati per aver organizzato un Mondiale FIFA 2026 di grande successo.”

Il presidente della CAF, il dottor Patrice Motsepe, ha inoltre dichiarato: “La CAF accoglie con favore e approva l’aggiornamento congiunto del presidente della FIFA Gianni Infantino e del segretario generale Mattias Grafström. La CAF continuerà a concentrarsi sul rendere il calcio africano uno dei migliori al mondo e ribadisce il suo impegno ad aderire alle migliori pratiche globali in materia di governance, trasparenza. Per noi in Africa, il rispetto della buona governance, del giusto processo e della trasparenza è fondamentale e non negoziabile, poiché questa è la prassi e la condotta che ci aspettiamo dai nostri governi, dalle imprese e dalle altre istituzioni e organizzazioni. Questa è anche la condotta che ci aspettiamo dalla CAF.”Ci impegniamo a continuare a collaborare con la FIFA, le sue Federazioni affiliate, le altre Confederazioni calcistiche e le parti interessate per salvaguardare e rispettare le migliori pratiche globali in materia di governance, giusto processo e trasparenza, e per contribuire allo sviluppo e alla crescita del calcio in tutto il mondo”.