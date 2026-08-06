FIFA, le scuse non bastano, la UEFA conferma il boicottaggio: “Persa la fiducia in Infantino”. La rivelazione sulla Superlega

Continua lo scontro frontale di Ceferin contro la FIFA, con la UEFA che ha confermato di aver perso la fiducia nei confronti di Infantino e di voler confermare il boicottaggio ai Mondiali

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Non sono bastate le scuse di Gianni Infantino a placare l’onda di polemiche che ha travolto la FIFA negli ultimi giorni dopo la proposta di privatizzare i Mondiali con la FIFA Forward Enterprise. La UEFA infatti non è arretrata, confermano di aver perso ormai la fiducia nel Presidente svizzero e confermando la propria volontà di boicottare ogni competizione della FIFA finché le proprie richieste non verranno accolte. Intanto dall’Inghilterra sono giunte rivelazioni sul tentativo della Federazione mondiale di creare una propria Superlega per rimpiazzare la Champions League.

Nessun passo indietro della FIFA

Dopo il rocambolesco e poco trasparente tentativo di Infantino di privatizzare i Mondiali di calcio il rapporto tra la FIFA e la UEFA si è incrinato in maniera irreparabile, almeno fino a che la Federazione mondiale sarà guidata dallo svizzero. Le scuse per il fallimentare tentativo di vendere una quota della Coppa del Mondo nono sono infatti bastate a placare la diatriba tra le due federazioni, con Ceferin che non sembra assolutamente intenzionato a fare alcun passo indietro, confermando la volontà di boicottare tutte le competizioni FIFA finche non verranno accolte le proprie richieste.

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La UEFA ribadisce il boicottaggio alla FIFA: “Persa la fiducia in Infantino”

Questa la notata UEFA diffusa da Sky Uk in cui viene confermata la posizione della confederazione europea: “La nostra posizione non è cambiata. Le federazioni affiliate alla UEFA sono state molto chiare sulle condizioni poste per la mancata partecipazione alle competizioni FIFA. In primo luogo, le proposte di cessione delle principali competizioni dovevano essere ritirate; in secondo luogo, dovevano essere fornite garanzie affinché tentativi di alterare il calcio in questo modo non venissero mai più riproposti. Queste condizioni non sono state soddisfatte. Inoltre, la UEFA aveva già affermato con assoluta chiarezza, nel comunicato pubblicato sabato, di aver perso fiducia nella presidenza di Gianni Infantino. Questa posizione resta invariata. L’annuncio di ieri, secondo cui alcune persone impiegate dal presidente della FIFA (e la cui carriera dipende dal suo favore) condividono la sua posizione, non cambia nulla”.

La rivelazione del Guardian, la FIFA ha provato a creare una sua Superlega

Dall’Inghilterra è arrivata anche una rivelazione (non così tanto sorprendente, dato che i primi sospetti risalgono a quasi dieci anni fa) sui piani della FIFA. Secondo alcuni documenti risalenti al 2020 scovati dal Guardian, durante il covid la Federazione mondiale sta pensando di proporre il progetto “Fifa Super League”, che avrebbe dovuto in un certo senso sostituire la Champions League. Un progetto molto simile a quello proposto nel 2021 da alcuni club europei e che venne attaccata da Infantino stesso, che però a quanto pare provò a fare lo stesso tempo prima, con una modalità che gli avrebbe permesso di scavalcare le federazioni affiliate.