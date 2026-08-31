Fifa, Platini attacca l'ex amico Infantino: "Ama solo soldi e potere, i padroni del calcio devono essere Mbappè e Zidane"

L'ex stella della Juventus, chiede che lasci l'incarico il n.1 del massimo organismo mondiale che lui stesso da presidente dell'Uefa aveva avuto come segretario

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Intervenendo al programma Canal Football Club, Michel Platini non ha usato mezzi termini nei confronti del suo ex segretario alla UEFA, Gianni Infantino, ora presidente della FIFA. Il francese ex Juve ha definito i vertici del calcio mondiale “burocrati” e “fuori di testa” e si è augurato che lo svizzero venga mandato via quanto prima.

La guerra tra Platini e Infantino

Il risentimento di Michel Platini nei confronti di Gianni Infantino non è un segreto. Dall’inizio dell’estate la questione è persino approdata nei tribunali francesi, con l’ex n.10 della Juventus che ha presentato una denuncia contro il presidente della FIFA per “traffico di influenze”, “associazione a delinquere finalizzata alla diffamazione” e “denuncia calunniosa“. Prima di questa guerra fredda, però, i due avevano lavorato a stretto contatto alla guida della UEFA, quando il francese era a capo del calcio europeo, dal 2007 al 2015, e l’italo-svizzero ne era il segretario generale. Era un periodo in cui Le Roi aveva già intuito la sete di gloria di Gianni Infantino. “Era un po’ così, ma aveva un capo sopra di sé. Ho sempre saputo che gli piacevano molto i soldi e il potere ” , ha commentato Michel Platini a proposito del suo ex braccio destro.

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L’accusa dell’ex Juve

Pur essendo fermamente intenzionato a vincere la sua ultima battaglia legale, Platini si rifiuta di gioire delle recenti controversie che stanno scuotendo la FIFA e il suo presidente, che già a gennaio aveva accusato di essere “diventato un autocrate dall’inizio della pandemia di Covid-19 “. “Penso che il calcio sia una festa meravigliosa, qualcosa di importante. Il calcio è fatto di partite… Questa è politica. È un microcosmo di persone che pensano di essere i padroni del calcio. Mentre i padroni del calcio sono gli Mbappé, gli Zidane, i Maradona… Sono burocrati che raggiungono una certa posizione, che hanno la gloria, i soldi, e che poi perdono tutto. Abbiamo bisogno di giocatori “.

Mentre la UEFA intende avviare un procedimento giudiziario contro il presidente della FIFA per “gestione sleale ” presso i tribunali svizzeri, l’ex capo dell’organo di governo europeo ritiene che “la questione non si risolverà attraverso gli organi sportivi: “Se la UEFA vuole far cadere Infantino, lo farà attraverso i tribunali. Ha fallito, perché è il garante delle regole del gioco. Non le ha rispettate, deve andarsene. Da parte sua, l’ex fuoriclasse rifiuta categoricamente di tornare nel mondo del calcio in qualsiasi ruolo: “Club, organi di governo, basta”.