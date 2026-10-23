Il presidente dell’AFC abbandona il fronte contrario a Infantino e rafforza il numero uno della Fifa in vista delle elezioni del 2027. Ceferin non ha ancora un candidato

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La partita per la presidenza della Fifa si complica per Aleksander Ceferin. Lo sceicco Salman, inizialmente schierato contro Gianni Infantino, ha cambiato fronte e ora sostiene la rielezione del presidente uscente. Una svolta inaspettata che indebolisce Uefa e Concacaf, ancora alla ricerca di un candidato alternativo credibile. E il tempo stringe.

Fifa, dall’attacco a Infantino al sostegno: lo sceicco Salman cambia fronte

Il fronte che in estate sembrava pronto a mettere in discussione la leadership di Infantino perde uno dei suoi protagonisti. Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente della Confederazione asiatica di calcio (Afc), ha annunciato il sostegno alla rielezione del numero uno della Fifa durante il congresso straordinario di Tokyo. Una svolta clamorosa, considerando che appena due mesi prima aveva firmato insieme a Ceferin e Victor Montagliani, presidente della Concacaf, una lettera durissima contro la gestione del presidente.

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Le tre confederazioni avevano denunciato una “violazione fondamentale della fiducia”, chiedendo un cambio di passo nella governance del calcio mondiale. Ora Salman sceglie di ricucire lo strappo e garantisce a Infantino un appoggio politico importante in vista delle elezioni di marzo 2027. L’Afc riunisce 47 federazioni: un bacino di voti potenzialmente decisivo, anche se non tutte le associazioni sono necessariamente allineate alla posizione del presidente.

Il piano da 4,2 miliardi e le scuse di Infantino: l’Asia ha cambiato idea

Per comprendere la retromarcia bisogna riavvolgere il nastro alla controversia esplosa in estate, quando Infantino aveva promosso un progetto da 4,2 miliardi di dollari per coinvolgere investitori privati nello sfruttamento commerciale dei diritti legati alle competizioni Fifa. L’iniziativa, poi accantonata, aveva provocato la reazione di Uefa, Afc e Concacaf.

Ma l’ultima mossa di Infantino, che si è scusato davanti al Consiglio Fifa per gli errori commessi nella gestione del progetto, ha contribuito a riaprire il dialogo con Salman. A Tokyo, il presidente asiatico ha spiegato che le divergenze del passato non devono condizionare i rapporti futuri, sostenendo che il confronto avvenuto a Zurigo abbia permesso di ritrovare una comprensione reciproca. La riconciliazione tra le parti, dunque, rafforza la posizione dell’attuale presidente.

I soldi alle federazioni e il lavoro diplomatico di Infantino

Negli anni Infantino ha costruito una rete di consenso anche attraverso l’aumento delle risorse destinate alle federazioni affiliate, presentando il sostegno economico allo sviluppo del calcio come uno dei risultati centrali della sua presidenza.

E lo ha ricordato proprio al termine del discorso dello sceicco, quando ha preso la parola: “Prima che iniziassi come presidente della Fifa, ognuno di voi riceveva 1 milione di dollari ogni quattro anni. Dal primo gennaio del prossimo anno, saranno 25 milioni di dollari”. L’appoggio di Salman rappresenta un successo diplomatico per il dirigente svizzero, attivissimo in Asia (di recente è stato anche al fianco dell’ex presidente dell’Inter Thohir), e complica i piani di Ceferin.

Elezioni Fifa, Ceferin è a corto di tempo

Il tempo stringe per chi vuole impedire a Infantino di ottenere un nuovo mandato alla guida della Fifa. Le elezioni sono previste a marzo 2027 e la scadenza per presentare le candidature è fissata al 18 novembre. Ma al momento manca ancora un candidato ufficiale in grado di sfidare il presidente uscente. In estate, dopo la rottura sul progetto commerciale, tra i possibili nomi alternativi era circolato anche quello di Montagliani, presidente della Concacaf.

Lo stesso sceicco Salman figurava tra i papabili per sfidare Infantino. Alle indiscrezioni, però, non sono seguiti i fatti. Anzi, la svolta di Salman ha ribaltato gli scenari. Ceferin non ha ancora individuato una figura capace di raccogliere consensi oltre i confini del continente (Arsene Wenger?)e la strada è sempre più in salita: senza un nome condiviso entro la scadenza, Infantino si presenterà alle urne senza avversari.