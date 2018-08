Fifa: sospeso n.1 federazione Palestina

(ANSA-AP) – ZURIGO, 24 AGO – La Commissione disciplinare della Fifa ha bandito per un anno da ogni manifestazione calcistica il presidente della Federazione palestinese con l’accusa di aver incitato all’odio e alla violenza contro Lionel Messi.

Jibril Rajoub aveva invitato i tifosi arabi a bruciare i poster e le maglie di Messi se l’attaccante avesse partecipato a una partita dell’Argentina in Israele, lo scorso giugno. Una campagna che aveva portato l’Argentina a cancellare l’amichevole organizzata come preparazione al Mondiale in Russia.

VIRGILIO SPORT | 24-08-2018 14:53