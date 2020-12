Fifa The Best 2020, l'escluso Neymar non ci sta?

Quest’anno il Pallone d’oro non verrà assegnato e dopo la Scarpa d’oro, vinta dal laziale Ciro Immobile, il premio più ambito è sicuramente quello del Fifa The Best 2020. A contenderlo saranno Lewandowski – considerato da molti colui che avrebbe vinto il Pallone d’oro – e i soliti Messi e Cristiano Ronaldo.

Assente Neymar, che ha sfiorato il triplete perdendo la finale di Champions contro il Bayern Monaco. Su Twitter, il brasiliano ha pubblicato alcuni messaggi piuttosto particolari che, secondo alcuni utenti del web, potrebbero essere collegati all’esclusione per il tanto ambito premio: “Il tennis non andava e ho provato col basket. Dato che anche il basket non andava ci ho rinunciato e sono diventato un gamer”. Difficile analizzare le parole di O’Ney, in ogni caso non gli resterà che ritentare nel 2021.

OMNISPORT | 12-12-2020 13:11