FIFA18: i punti premiano Neymar, le statistiche Inui. Perché?

Neymar ‘perde colpi’, almeno secondo gli aggiornamenti di FIFA18: EA Sports, infatti, ha aggiornato le prestazioni di alcuni calciatori nella modalità “Coppa del Mondo“, nello specifico quelle di Nacer Chadli, Takashi Inui, Neymar e Willian. Si tratta in realtà di buone carte, ma facendo un’analisi più attenta, i conti sembrano non tornare: nonostante il punteggio del giocatore brasiliano sia più alto di quello del giapponese Takashi Inui, le statistiche dicono altro.

Neymar, infatti, presenta un punteggio complessivo di 94 nella modalità Coppa del mondo, un cambiamento irrisorio rispetto a quello standard in Ultimate Team (92). Guardiamo ora il punteggio di Inui, che è passato da 78 a 86, un ottimo risultato. Nonostante il calciatore brasiliano abbia più punti, confrontando le statistiche di entrambi i giocatori, questa disparità di punteggio non è ‘giustificata’.

Ecco i dati statistici per un confronto accurato:

Possiamo notare che Neymar ha un lieve vantaggio nel ritmo e nel dribbling. Tuttavia gli altri dati sono inferiori rispetto a quelli di Inui: sommando, dunque, le statistiche complessive Neymar esce a 465 e Inui a 479. Questo non vuol dire che il giocatore brasiliano non sia ancora la scelta migliore, anzi. Resta però ancora da capire come sia possibile questa disparità di punteggio nonostante i dati statistici.

HF4 | 05-07-2018 08:00