FIFA18, la Roma protesta perché Alisson ha una sola stella skills

FIFA18 è in questi giorni al centro di una polemica sui social portata avanti dalla squadra giallorossa: la Roma ha infatti indirizzato un tweet alla EA Sports, la casa produttrice del gioco di calcio virtuale, per esprimere il suo disappunto in merito alla decisione di assegnare ad Alisson Becker una sola stella di skills (la capacità tecnica nell’eseguire finte da capogiro). L’estremo difensore giallorosso, considerato fin’ora tra i migliori nel ruolo in Europa, avrebbe avuto secondo la squadra capitolina una bassa valutazione.

Nel tweet si legge un messaggio ironico e piccato: “Avete mai visto la Serie A?” con tanto di citazione di Electronic Arts ed emoji che ridono. A corredo un video in cui Alisson mostra tutto il suo talento sul campo da calcio, con giocate da fuoriclasse in diverse partite della stagione appena conclusa.

La casa produttrice di FIFA18 non ha risposto alla provocazione della Roma, ma è quasi sicuro che il prossimo anno le stelle skills di Alisson aumenteranno. D’altronde gli sviluppatori di FIFA18 non potevano sapere cosa aspettarsi dal difensore alla prima stagione da titolare in Euopa. Staremo a vedere, la partita è ancora tutta da giocare.

HF4 | 24-05-2018 10:38