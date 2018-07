FIFA18 Ultimate Team: altri 4 nuovi MOTM per la World Cup

FIFA 18 Ultimate Team, nella modalità World Cup, prevede altri 4 nuovi MOTM, ossia Man Of The Match, per i calciatori che sono stati ritenuti i migliori in campo finora nei mondiali di Russia 2018. Pochissimi giorni fa sono stati inseriti Harry Maguire e Jordan Pickford dell’Inghilterra, Alan Dzagoev della Russia, e Luka Modric della Croazia.

A oggi, dopo la notizia della Croazia in finale ai Mondiali 2018, grazie alla vittoria contro l’Inghilterra, ne troviamo altri quattro, di cui tre appartenenti alla squadra croata (Mario Mandkzukic, Ivan Perisic e Domagoj Vida) e uno di quella inglese (Kieran Trippier).

Le quattro carte (di colore rosso) all’interno dei pacchetti FUT sostituiscono quelle ‘base’ (di colore arancione) dei giocatori in questione: chi le possiede già, riceverà l’aggiornamento automatico. Queste cards sono molto rare e tutti i player fanno il possibile per ottenerle, soprattutto perché si trovano all’interno dei pacchetti solo per qualche giorno nel corso dell’anno.

EA Sports ha anche pubblicato il Team Of The Tournament su FIFA 18 Ultimate Team, con tutti i migliori calciatori del campionato del mondo di calcio. Un elenco ricco tra cui spiccano i nomi di Mario Mandzukic della Juventus, ma anche Luka Modric del Real Madrid oppure Edinson Cavani del Paris Saint-Germain e tanti altri ancora.

Che aspettate? Affrettatevi perché le carte resteranno lì ancora per poco!

HF4 | 13-07-2018 08:00