FIFA19: arriva una novità per i pacchi di carte di Ultimate Team

Mentre aspettiamo di vedere finalmente sugli scaffali FIFA19, il prossimo 28 settembre, continuiamo a raccontarvi tutte le novità relative al titolo targato EA Sports. Questa volta le indiscrezioni riguardano i pacchetti di carte di FUT, che non verranno rimossi, ma sarà resa visibile la probabilità di vittoria. Che cosa significa? Il player potrà, grazie a questa opzione, sapere in anticipo quante chance ha di ottenere una carta specifica quando apre il pacco.

Non conosciamo la modalità in cui il giocatore potrà conoscere le probabilità di vittoria. Daryl Holt, vice presidente di EA Sports, ha dichiarato in un’intervista pubblicata su Eurogamer.net che: “Per quanto riguarda Ultimate Team, quando acquisti un pacchetto sai cosa stai per ricevere. Sai di ottenere un certo numero di contenuti garantiti, e cominceremo a inserire avvisi che possano mostrare le esatte percentuali di cosa potreste ricevere. Questa cosa sarà presente in tutti i nostri titoli della line up ’19’. In questo modo, potrete sapere quali chance avete di ottenere una carta X o una carta Y o Z”.

Una soluzione per spegnere le polemiche dello scorso anno, quando gli utenti si sono lamentati di aver speso troppi soldi per comprare i pacchetti di carte di FIFA18, senza alcuna garanzia. Forse non molti ricorderanno lo scandalo delle Casse Premio: in pratica, Nexon, Netmarble e NextFloor avevano nascosto le probabilità di vittoria dei premi più ambiti di alcuni loro titoli. Con la conseguente condanna, da parte della Corea del Sud, a pagare una multa salatissima di 1 miliardo di won (circa 900mila euro), con l’accusa di pubblicità ingannevole legata alle casse premio.

Si legge ancora nell’intervista a Holt: “La scelta è la chiave. Vogliamo essere sicuri di fornire una scelta ai giocatori in modo che possano scegliere di vivere il gioco come preferiscono, scegliere cosa e quanto acquistare. Quando parliamo di Ultimate Team, c’è un definito ammontare di scelte che i giocatori possono prendere e vogliamo che siano felici a riguardo, vogliamo che ricevano il valore che percepiscono giusto nei confronti del tempo e del denaro che hanno speso. Proprio questo differenzia Ultimate Team dalle controverse loot box di Battlefront”.

HF4 | 09-07-2018 09:00