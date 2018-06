FIFA19: data di uscita, trailer e quello che ancora non sapevamo

Quasi un mese fa vi abbiamo raccontato tutto quello che sapevamo sull’uscita di Fifa19. Oggi possiamo darvi qualche conferma e soprattutto raccontarvi altre novità sul famoso titolo pubblicato da Ea Sports. Prima di tutto la data! Per poter finalmente giocare a FIFA19 bisognerà attendere fino al 28 settembre: il gioco uscirà in 3 edizioni, Standard, Champions e Ultimate, che si distinguono tra loro per i diversi contenuti aggiuntivi che gli utenti riceveranno in regalo.

Quello che sicuramente sarete contenti di sapere è che è stata confermata la licenza ufficiale di Champions League, Europa League e SuperCoppa Europea! Dalla carriera di allenatore alla modalità “Il Viaggio” i gamer avranno un unico obiettivo: la Coppa dei Campioni. Non solo. I videogiocatori potranno personalizzare la Champions League per far partecipare, per esempio, una squadra alla fase finale oppure gestire i comandi per giocare utilizzando solamente due pulsanti. Insomma, Fifa19 punta a soddisfare le esigenze di ogni player.

Tra gli obiettivi degli sviluppatori di FIFA19 c’è quello di essere sempre più fedeli alla realtà. È per questo che hanno inserito degli aggiornamenti settimanali e intendono premiare le singole performance più meritevoli con carte speciali di Ultimate Team. Per rendere l’azione di gioco più realistica, per esempio, hanno modificato il tiro e lo stop: con pochi tocchi un pallone alto sarà giocato in modo totalmente opposto, seguendo al potenza di calciatori come Chiellini o assecondando il colpo più ‘dolce’ di Neymar. La vittoria? Sarà un mix tra le capacità tecniche del calciatore e la tempestività del player (50 e 50).

Confermato l’uomo di copertina, ancora una volta Cristiano Ronaldo. Dovrà fare un po’ di spazio anche a Neymar, però, che sarà presente sulle cover delle versioni Champions Edition e Ultimate Edition. Alex Hunter, l’astro del calcio virtuale britannico che abbiamo conosciuto nella modalità “Il Viaggio”, potrà partecipare anche nella Champions League. Fifa19 sarà disponibile anche su Nintendo Switch: confermate tutte le modalità, fatta eccezione per “Il Viaggio”. Le altre piattaforme su cui si potrà giocare sono Pc, Xbox One, PS4.

In attesa dell’uscita del gioco di Ea Sports, godiamoci il trailer ufficiale.

HF4 | 22-06-2018 08:00