FIFA19: ecco cosa pensano Ryan e Shellzz delle nuove funzionalità

Ormai sappiamo che per l’uscita di FIFA19 dobbiamo aspettare ancora tutta l’estate: il titolo firmato EA Sports, infatti, come vi abbiamo detto più volte, sarà sugli scaffali il prossimo 28 settembre. Noi però, nell’attesa, vi vogliamo sempre tenere aggiornati sul famosissimo gioco calcistico. Questa volta FIFA19 è stato provato da 2 giocatori professionisti della FIFA durante la Red Bull Gaming Sphere.

Ryan ‘Hashtag Ryan’ Pessoa e Shaun ‘Shellzz’ Springette, come riporta il Daily Mail, hanno commentato a caldo la strategia e l’azione di gioco, un punto di vista prezioso per tutti gli amanti del titolo. “Mi piace che abbiano cambiato il modo in cui funzionano le riprese, durante le quali si tocca due volte per ottenere la posizione giusta. Il giocatore ‘cronometra’ il tiro e ha una migliore possibilità di volare in rete” – ha detto Hashtag Ryan sulla meccanica del tiro.

È d’accordo Shellzz, che ha aggiunto: “Va bene perché aggiunge un po’ di elementi di abilità. Se vuoi fare un tiro guidato devi perfezionarlo. Non puoi semplicemente premere un pulsante. All’inizio sarà un po’ frustrante, perciò dovremmo capire bene come funziona”. Shellzz è curioso di vedere come sceglieranno di giocare i player durante i tornei di FIFA19, grazie alle nuove tattiche personalizzate. “Ora per il tiro guidato si utilizza LB e RB. Penso ci vorrà del tempo per abituarmi, perché non uso mai LB e RB durante le riprese” – ha commentato Hashtag Ryan.

Per quanto riguarda la difesa, stando al commento dei due giocatori, in FIFA19 si avrà un maggiore controllo sul proprio portiere. Entrambi desiderano che il titolo sia più preciso e competitivo, anche se Shellzz ha poi ammesso che nel calcio non tutto va come dovrebbe: “È difficile perché è il calcio e tutto può succedere. Vogliono fare il gioco in modo che il giocatore migliore vinca sempre, ma non va sempre così. A volte hai 20 colpi e nessuno di loro entra; l’avversario ne ha uno e segna, quindi è qualcosa che penso tu debba solo permettere che accada” – ha spiegato.

HF4 | 10-07-2018 09:00