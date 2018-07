FIFA19, il gioco più importante della serie? Ecco il perché

FIFA19, sugli scaffali il prossimo 28 settembre, potrebbe diventare il titolo più importante nella storia della serie targata EA Sports. Lo ha dichiarato Samuel Rivera, produttore principale del gioco, in un’intervista al Daily Mail: “Il punto principale è che il gioco è più tattico. Non è solo la forza, non è solo il ritmo, è la tattica che scegli per giocare. Questa è la chiave per FIFA 19” – ha spiegato.

Basterà dire alla squadra come giocare attraverso un piano tattico personalizzato, che consentirà agli utenti di competere secondo il proprio stile.

“Il sistema di tattiche dinamiche fa una grande differenza, vedi i tuoi compagni di squadra agire e muoversi in modo diverso, a seconda della tattica che hai. Puoi personalizzare tutto per le diverse mentalità che hai nel gioco. Puoi decidere come giocare quando attacchi, difendi o anche quando giochi offensivo. Puoi dire esattamente cosa faranno ognuna di quelle tattiche in termini di formazioni, in termini di istruzioni dei giocatori e in termini di tattica” – ha dichiarato Rivera.

Anche il sistema di difesa è stato ‘ricostruito’ da zero, soprattutto in seguito alle problematiche riscontrate in FIFA 18. Insomma, FIFA19 vuole essere ancora più realistico dei capitoli precedenti e farà davvero di tutto per soddisfare i suoi fan che lo attendono con ansia. Soprattutto adesso che i Mondiali si sono conclusi con la vittoria della Francia e la notizia di Ronaldo alla Juventus è stata confermata. Non ci resta, allora, che aspettare il 28 settembre.

