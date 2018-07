FIFA19: Ronaldo alla Juve? Bel colpo! Tranne che per EA Sports...

Da qualche giorno si vocifera sul possibile ‘colpaccio’ della Juventus: il prossimo campionato potrebbe, infatti, vedere Cristiano Ronaldo (uomo immagine di FIFA19) indossare la divisa bianco nera. Un favoloso acquisto per la Vecchia Signora e un ottimo affare per l’attaccante portoghese che, per lasciare il Real Madrid, avrà fatto bene i suoi conti. Tutti in festa per la possibile notizia, tranne EA Sports. Perché?

Come vi abbiamo raccontato di recente, tra le conferme di FIFA19, in uscita il prossimo 28 settembre, c’è l’uomo di copertina: Cristiano Ronaldo. Nell’immagine che lo ritrae, il calciatore indossa la divisa del Real Madrid. Ora, se la notizia del passaggio alla Juventus fosse confermata, EA Sports dovrebbe provvedere a cambiare non solo la cover del titolo standard, ma anche quella speciale della Champions Edition, dove appare con Neymar. Oltre ovviamente a tutto il materiale promozionale relativo al gioco: poster, trailer, immagini… Un danno non da poco!

I fan eSportivi non potranno aver dimenticato che un episodio simile si è verificato l’anno scorso al titolo nemesi di FIFA. Stiamo parlando di PES 2018: allora l’uomo immagine scelto da Konami era Luis Suarez, ma l’esclusiva con tutta la squadra del Barcellona consentiva alla società di utilizzare anche altri calciatori per il materiale promozionale. Così è stato per Neymar, che è finito addirittura nel menu del gioco. Peccato che a poco tempo dall’uscita del titolo, Neymar è passato al Paris Saint-Germain, costringendo Konami a modificare completamente il suo prodotto.

Purtroppo il mondo del calcio, quello reale, è imprevedibile e fintanto che il mercato sarà aperto non ci sarà alcuna certezza. Come andrà a finire?

HF4 | 06-07-2018 09:00