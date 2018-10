Figc, Gabriele Gravina candidato unico alla presidenza

La Federcalcio si appresta ad eleggere un nuovo presidente. Gabriele Gravina è infatti l'unico candidato in vista delle elezioni previste per il 22 ottobre. Il termine fissato per la presentazione delle candidature era quello di domenica 7 ottobre e il nome del presidente della Lega Pro non avrà avversari.

Ex presidente del Castel di Sangro dei miracoli, salito in B nel 1996 e rimastovi per due stagioni, Gravina, pugliese di Castellaneta, ma abruzzese di adozione, classe ’53, ha poi intrapreso la carriera federale come capo delegazione dell’Under 21 in due edizioni dei Giochi Olimpici e, dal 2015, presidente della Lega Pro, ruolo in cui ha sostituito Mario Macaelli, che era in carica dal 1997.

Gravina si era già candidato senza successo alla tornata elettorale dello scorso 29 gennaio insieme a Cosimo Sibilia, presidente della Lega Dilettanti, e Damiano Tommasi, numero uno dell’Aic, ma nessuno dei tre raggiunse il quorum aprendo la strada al Commissariamento di Roberto Fabbricini.

