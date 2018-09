Figc: incontro 'ribelli' con Lega di A

(ANSA) – ROMA, 20 SET – È in corso presso un hotel di Roma, l’incontro tra i presidenti di Lega dilettanti, Lega Pro, Aic e Aia con la Lega di Serie A, per discutere delle strategie in vista delle elezioni della Figc che il prossimo 22 ottobre vedrà le componenti chiamate a eleggere il nuovo presidente federale. È il primo incontro tra le componenti ‘ribelli’ al commissariamento e che rappresentano il 73% del peso elettorale con la massima lega del campionato italiano. Presenti assieme al presidente di A, Gaetano Miccichè, anche i due consiglieri di lega Giuseppe Marotta e Claudio Lotito. Da poco ha fatto il suo arrivo il numero uno dell’AssoCalciatori Damiano Tommasi.

VIRGILIO SPORT | 20-09-2018 12:26