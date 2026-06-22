Figc, il piano di Malagò per salvare il calcio italiano e i Mondiali 2030: Mancini, Maldini, giovani e politica

Il nuovo presidente della Figc disegna la sua rivoluzione: l'identikit del ct, i giovani e le infrastrutture. Mancini e Maldini possibili protagonisti del progetto

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il destino del calcio italiano è nelle mani di Giovanni Malagò, nuovo presidente della Figc. Per l’ex numero uno del Coni si apre la sfida più difficile della sua carriera nel mondo dello sport: rilanciare il calcio italiano, che ha toccato il fondo dopo la sconfitta nella finale dei playoff contro la Bosnia. La si potrebbe definire “missione Mondiali 2030”: quattro anni per cambiare tutto. Il programma di Malagò è ambizioso e non si limita alla scelta del nuovo ct della Nazionale, ruolo che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere nuovamente affidato a Roberto Mancini. Il progetto guarda più lontano e coinvolge il settore giovanile, le infrastrutture e i rapporti con la politica.

Figc, l’era Malagò: nasce il piano per il rilancio del calcio italiano

Il lavoro che lo attende è enorme, ma non lo spaventa. Malagò sa come si costruiscono i successi, come dimostrano gli anni alla guida del Coni e della Fondazione Milano-Cortina. Ora metterà tutta la sua esperienza al servizio di un calcio malato, in crisi da troppo tempo e chiamato a una profonda ricostruzione. La vittoria su Giancarlo Abete segna l’inizio di una nuova era per la Figc, che nella visione del nuovo presidente non dovrà più essere soltanto “un’autorità regolatoria”, ma diventare un “arbitro istituzionale” e un “motore strategico”, con la Nazionale al centro del progetto.

Il primo obiettivo del piano Malagò, forse anche il più difficile alla luce della storia recente, è garantire una reale continuità tecnica tra settore giovanile, club e Nazionali. In questa prospettiva Coverciano si candida a essere il cuore pulsante del calcio italiano. Nel programma del nuovo presidente i giovani occupano un ruolo di primo piano, perché è da loro che passa il futuro dell’Italia del pallone. Ma, visto che nessun aspetto può essere trascurato, per rilanciare il movimento sarà fondamentale anche “ricostruire un rapporto solido con una parte della politica”.

Malagò traccia l’identikit del nuovo ct: Mancini in pole

“Il mio obiettivo è far tornare grande l’Italia”. Più chiaro di così non poteva essere il nuovo presidente della Figc. Malagò assicura di non aver ancora parlato con nessuno (c’è da credergli?) e che “da adesso cominceremo a pensarci”. Ma, di fatto, ha già tracciato l’identikit del commissario tecnico ideale: “A prescindere dal curriculum, l’allenatore deve abbracciare il progetto in tutto e per tutto”. Tutti gli indizi portano a un Mancini-bis. Il tecnico marchigiano ha da poco annunciato l’addio all’Al-Sadd, ha ammesso di aver commesso errori in passato – su tutti le dimissioni da ct per accettare la panchina dell’Arabia Saudita – e non aspetta altro che una chiamata da via Allegri.

Perdono invece quota le candidature di Conte e Guardiola. Come ha ricordato lo stesso Malagò, infatti, “ci sono aspetti finanziari e di bilancio di cui tenere conto”. La scelta definitiva, però, sarà presa soltanto dopo la nomina del direttore tecnico.

Direttore tecnico, caccia al nome: Maldini favorito

Tra le priorità del nuovo numero uno del calcio italiano c’è proprio la figura del direttore tecnico, incarico che – a quanto pare – Malagò vorrebbe affidare a una figura di grande prestigio come Paolo Maldini. L’ex bandiera del Milan rappresenta il nome più forte, forte anche dell’esperienza maturata in rossonero tra il 2019 e il 2023. Al momento non risultano coinvolte altre leggende azzurre come Alessandro Del Piero e Roberto Baggio, mentre avanza l’ipotesi di Sara Gama nel ruolo di vicepresidente della Figc. Simbolo del calcio femminile italiano, l’ex difensore potrebbe affiancare la nuova governance federale. Quanto al direttore tecnico, si tratta di una figura chiave nel nuovo progetto: avrà il compito di coordinare le rappresentative azzurre, scegliere gli allenatori delle varie selezioni e lavorare a stretto contatto con il commissario tecnico della Nazionale maggiore.

Giovani, politica e Decreto Crescita: il progetto di Malagò

Il dialogo con il governo è ritenuto fondamentale per restituire lustro alla Serie A. Per questo l’inquilino di via Allegri auspica la possibile reintroduzione del Decreto Crescita, misura che in passato consentiva ai club di ottenere sgravi fiscali per l’acquisto di calciatori dall’estero, ma abolita nel 2023. Altrettanto centrale è il tema dei giovani: serve investire sulla loro crescita, costruendo un percorso sostenibile che parta dalle scuole calcio e accompagni i talenti fino al professionismo. Misure di sostegno fiscale alle società potrebbero rivelarsi una leva utile per accelerare il processo di rinnovamento del calcio italiano. Prioritario anche il capitolo infrastrutture, con l’ammodernamento degli stadi considerato un passaggio imprescindibile per aumentare i ricavi dei club e rilanciare l’appeal del calcio italiano. Servono impianti moderni, non c’è altra opzione. A tal proposito, Malagò ha rivelato di aver parlato nei giorni scorsi con Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, in vista di Euro 2032: “Dobbiamo individuare cinque stadi il prima possibile, non possiamo permetterci brutte figure”. Senza dimenticare la missione Mondiali 2030, a cui l’Italia – parola del nuovo presidente della Figc – non mancherà.

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