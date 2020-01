Figurine, ecco "Calciatori 2019-2020"

Giorno di presentazione per “Calciatori 2019-2020”, la 59esima edizione della collezione ufficiale di figurine Panini su tutto il calcio italiano. La raccolta si compone di 832 figurine (di cui 155 speciali foil, rainbow, ibride e embossed), da raccogliere in un fantastico album di grande formato da 128 pagine. La copertina è caratterizzata da un’immagine di forte impatto come il calcio ad un pallone verso la rete.

Tante le novità della raccolta, a partire dalle figurine in un formato esclusivo, degli allenatori delle squadre di A e B, passando per i calciatori del Sogno Azzurro, i Top Performer, il Top 11 maschile e femminile della scorsa stagione e tanto altro. La raccolta è stata presentata giovedì a Milano, alla presenza dell’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, del presidente della Lega B, Mauro Balata, dei presidenti della Lega Pro, Francesco Ghirelli, dell’Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi, e dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, e del direttore Mercato Italia di Panini, Antonio Allegra.

SPORTAL.IT | 09-01-2020 15:28