Filip Raicevic esalta i tifosi del Livorno

Vincere il derby su autorete è il sogno di ogni tifoso, se poi i tre punti servono per lasciare l’ultimo posto il quadro è perfetto.

Il Livorno è uscito dalla crisi grazie all’1-0 sul Pisa siglato da un’autorete di Simone Benedetti in una partita caratterizzata da un’espulsione per parte.

Soddisfazione al massimo livello per i tifosi labronici, in estasi anche per l’originale esultanza che Filip Raicevic si è escogitato sui social. Sul proprio profilo Instagram l’attaccante montenegrino ha ha pubblicato un fotomontaggio mentre abbatte la Torre di Pisa con una pedata.

La didascalia ne farà un nuovo eroe per l’Ardenza: “I derby non si giocano, si vincono. E buttiamola giù questa torre!".

SPORTAL.IT | 28-10-2019 23:24