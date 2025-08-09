Filippo Baroncini in coma farmacologico, verrà operato in Italia: le parole del manager dell’UAE Team sulle condizioni

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Filippo Baroncini, il corridore della UAE Team Emirates caduto nella terza tappa del Giro della Polonia. I medici hanno deciso il coma indotto, ecco perché

Filippo Baroncini stava disputando la terza tappa del Giro di Polonia, quando una terribile caduta che ha riguardato il gruppo è costata al corridore della UAE Team Emirates – XRG una serie di fratture e lesioni. Pochi giorni dopo abbiamo ulteriori aggiornamenti sul romagnolo, e fortunatamente ci sono anche delle rassicurazioni.

Perché i medici hanno deciso il coma farmacologico per Baroncini

Dopo l’incidente nella breve corsa a tappe Baroncini è stato trasportato nell’ospedale più vicino, nella cittadina di Wałbrzych, dove l’equipe medica ha potuto formulare la diagnosi: il corridore da classiche ha riportato delle fratture al viso, alla vertebra cervicale e alla clavicola.

Delle condizioni quindi estremamente delicate, che hanno spinto i medici a indurre Baroncini (giunto in ospedale cosciente) al coma farmacologico. Una misura che non deve spaventare, perché propedeutica alle operazioni che dovrà effettuare il ragazzo e che richiedono l’immobilità assoluta del paziente vista l’entità delle fratture subite (fortunatamente, è bene sottolinearlo, non ci sono danni neurologici e il ciclista non corre pericolo di vita). Baroncini è ricoverato in Polonia dallo scorso mercoledì ed è stato intanto sottoposto ad un primo intervento alla clavicola per sistemarne la frattura.

Il team principal dell’UAE aggiorna sulle condizioni di Baroncini

Mauro Gianetti, team principal dell’UAE, si è recato in Polonia per stare vicino a Baroncini, e ha parlato di una “caduta pesante” e di una situazione che, inizialmente, è parsa critica. “Poi però le sue condizioni fortunatamente si sono stabilizzate, e ora è in coma indotto per precauzione“, ha spiegato il manager come riporta CyclingNews.

Gianetti ha poi aggiunto che la clavicola è stata già sistemata, ma saranno necessari altri interventi, ad esempio al volto ma non solo: “Il problema principale sono le vertebre fratturate, ma al momento riposa e non sono emerse altre preoccupazioni”.

Baroncini sarà operato in Italia

Baroncini non resterà però in Polonia: da quanto trapela infatti tornerà in Italia, precisamente a Milano per effettuare le operazioni che deve affrontare. “Attendiamo comunque il via libera dei medici”, ha spiegato Gianetti, “al momento Filippo resta intubato, perciò sarà necessario un trasporto speciale e bisogna aspettare che il gonfiore al viso si riduca prima di procedere con l’intervento”.

Giro della Polonia, Langellotti diventa leader a una tappa dalla fine

Sugli altri corridori della squadra rimasti in gara al Giro di Polonia, il team principal ha commentato: “Per loro non è facile, lo hanno visto cadere. Ma sono molto motivati per concludere la gara”. Per la cronaca, oggi si è corsa la penultima tappa, vinta da Victor Langellotti della Ineos, davanti al compagno di squadra di Baroncini Brandon McNulty, beffato sullo strappo finale dal monegasco che diventa così il nuovo leader della corsa.