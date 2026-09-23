Il campione azzurro si toglie un sassolino rispedendo al mittente i veleni del belga con parole da signore assoluto: "Gli auguro il meglio per domenica".

Non sono volati gli stracci, questo no. Ma le stoccate sicuramente sì. Da una parte e dall’altra. Del resto, che rivalità sarebbe senza qualche bella e sana punzecchiatura? Quella tra Filippo Ganna e Remco Evenepoel è sempre e comunque una bella sfida. I due, ormai, si contendono una leadership nelle prove a cronometro che è diventata ormai una faccenda personale tra l’italiano e il belga. Dopo la prova iridata, vinta con ampio margine, Remco ha lanciato una frecciata al rivale. Che ha atteso con pazienza e ha replicato da signore. Prima sulla strada, conquistando una medaglia d’oro. Poi anche in sala stampa.

Evenepoel, stoccata a Ganna dopo l’oro nella cronometro

Dopo la prova a cronometro Ganna aveva reso onore al belga: “Ho fatto registrare i miei valori migliori”, l’ammissione dello specialista azzurro. “Non ho nulla da rimproverarmi. Onore a Remco”. “Dice sempre la stessa cosa”, la frecciatina a sorpresa del belga, primo con 57 secondi di vantaggio dopo una gara condotta letteralmente ad altra velocità. “Ma se i numeri fossero stati buoni, sarebbe stato più vicino“. Insomma, una risposta non certamente in linea con la sportività e il rispetto mostrati da ‘Top Ganna’. Certo, Evenepoel non è mai stato un mostro di diplomazia, forse neppure di simpatia. Filippo, però, ha poi risposto per le rime.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La doppia replica a Remco: trionfo storico e precisazione

Una doppia replica, quella del cronoman italiano. Che prima ha riscritto la storia, andando a conquistare coi suoi compagni il primo, fantastico oro nel Team Mixed Relay, ribadendo di essere un campione, capace di prendersi titoli e soddisfazioni anche dopo una giornata non memorabile come quella della prova individuale. E poi rispondendo a muso duro in conferenza. “Evenepoel? Se vuole ci sediamo al tavolo insieme e gli faccio vedere i numeri della crono, non ho problemi a mostrarglieli. Ho grande rispetto di Remco come persona e come atleta, non metto in dubbio nulla. Lui è andato fortissimo e io so di essere andato forte. Sono felice per lui che abbia vinto. E gli auguro che possa andare molto bene anche domenica“.

Ganna ed Evenepoel signori assoluti delle prove contro il tempo

Un’altra uscita da signore, insomma, a dispetto di punture, stoccatine e frecciate del rivale. I due, d’altro canto, sono le due facce di un dominio che, nelle prove contro il tempo, è diventato ormai quasi imbarazzante. Dal 2019 a oggi hanno conquistato 14 crono sulle 20 a cui hanno preso parte insieme: dieci successi per Evenepoel, quattro per Ganna. In nove circostanze hanno chiuso primo e secondo, tra cui le crono ai Mondiali del 2023, del 2024 e appunto del 2026. Un duopolio che avrebbe forse stancato, se a movimentarlo non c’avessero pensato proprio i diretti interessati con le loro stoccate e contro-stoccate.