Non sono volati gli stracci, questo no. Ma le stoccate sicuramente sì. Da una parte e dall’altra. Del resto, che rivalità sarebbe senza qualche bella e sana punzecchiatura? Quella tra Filippo Ganna e Remco Evenepoel è sempre e comunque una bella sfida. I due, ormai, si contendono una leadership nelle prove a cronometro che è diventata ormai una faccenda personale tra l’italiano e il belga. Dopo la prova iridata, vinta con ampio margine, Remco ha lanciato una frecciata al rivale. Che ha atteso con pazienza e ha replicato da signore. Prima sulla strada, conquistando una medaglia d’oro. Poi anche in sala stampa.
- Evenepoel, stoccata a Ganna dopo l'oro nella cronometro
- La doppia replica a Remco: trionfo storico e precisazione
- Ganna ed Evenepoel signori assoluti delle prove contro il tempo
Evenepoel, stoccata a Ganna dopo l’oro nella cronometro
Dopo la prova a cronometro Ganna aveva reso onore al belga: “Ho fatto registrare i miei valori migliori”, l’ammissione dello specialista azzurro. “Non ho nulla da rimproverarmi. Onore a Remco”. “Dice sempre la stessa cosa”, la frecciatina a sorpresa del belga, primo con 57 secondi di vantaggio dopo una gara condotta letteralmente ad altra velocità. “Ma se i numeri fossero stati buoni, sarebbe stato più vicino“. Insomma, una risposta non certamente in linea con la sportività e il rispetto mostrati da ‘Top Ganna’. Certo, Evenepoel non è mai stato un mostro di diplomazia, forse neppure di simpatia. Filippo, però, ha poi risposto per le rime.
La doppia replica a Remco: trionfo storico e precisazione
Una doppia replica, quella del cronoman italiano. Che prima ha riscritto la storia, andando a conquistare coi suoi compagni il primo, fantastico oro nel Team Mixed Relay, ribadendo di essere un campione, capace di prendersi titoli e soddisfazioni anche dopo una giornata non memorabile come quella della prova individuale. E poi rispondendo a muso duro in conferenza. “Evenepoel? Se vuole ci sediamo al tavolo insieme e gli faccio vedere i numeri della crono, non ho problemi a mostrarglieli. Ho grande rispetto di Remco come persona e come atleta, non metto in dubbio nulla. Lui è andato fortissimo e io so di essere andato forte. Sono felice per lui che abbia vinto. E gli auguro che possa andare molto bene anche domenica“.
Ganna ed Evenepoel signori assoluti delle prove contro il tempo
Un’altra uscita da signore, insomma, a dispetto di punture, stoccatine e frecciate del rivale. I due, d’altro canto, sono le due facce di un dominio che, nelle prove contro il tempo, è diventato ormai quasi imbarazzante. Dal 2019 a oggi hanno conquistato 14 crono sulle 20 a cui hanno preso parte insieme: dieci successi per Evenepoel, quattro per Ganna. In nove circostanze hanno chiuso primo e secondo, tra cui le crono ai Mondiali del 2023, del 2024 e appunto del 2026. Un duopolio che avrebbe forse stancato, se a movimentarlo non c’avessero pensato proprio i diretti interessati con le loro stoccate e contro-stoccate.