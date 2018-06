La notizia circolava da giorni ma ora è ufficiale: Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Bologna.

Il tecnico ex Venezia – che prenderà il posto in panchina di Roberto Donadoni – ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020. Prevista per domani mattina alle 11 una conferenza stampa presso la sala stampa dello stadio Dall’Ara.

SPORTAL.IT | 13-06-2018 16:00