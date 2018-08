Filippo Inzaghi: "Non ci sono gerarchie"

Il tecnico del Bologna Filippo Inzaghi è carico alla vigilia dell'esordio contro la Spal: "Non ci sono gerarchie in squadra: i ragazzi stanno lavorando molto bene e tutti mi hanno dimostrato che possono essere titolari. Scegliere fra tanti giocatori è sicuramente un vantaggio per un allenatore".

"Cominciare con un derby è un grande stimolo. Affrontiamo una squadra forte, che ha lo stesso allenatore da diversi anni. Niente scuse, però: siamo molto determinati e dobbiamo vincere".

SPORTAL.IT | 18-08-2018 18:15