Filippo Tortu amaro: "C'è chi merita di più"

Filippo Tortu ha chiuso al settimo posto la sua semifinale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ed è stato eliminato. L’Azzurro, che ha fatto il tempo di 10″16, ha commentato così la sua prova: “Penso di essere in un ottimo stato di forma, come ho dimostrato ieri. Oggi ho fatto una buona gara, corretta, ma hanno corso più forte e c’è chi se lo è meritato più di me. Lavorerò per essere ancora più competitivo”.

“Il livello è davvero alto. Sono molto orgoglioso del percorso che ho fatto, dell’allenamento e il sacrificio per arrivare a giocarmela con i migliori”.

OMNISPORT | 01-08-2021 13:14