Filippo Tortu, corsa d'oro: a Madrid cade un record storico

Nell’estate che l’ha visto costretto a guardare gli altri giocare il Mondiale di calcio in Russia, lo sport italiano si regala una notte storica proprio in una città già teatro di un’impresa storica per i colori azzurri, la conquista del Mondiale 1982. Filippo Tortu ha infatti centrato un prestigiosissimo secondo posto al Meeting di Madrid, evento valido per il circuito della IAAF World Challenge. Maai come in questa occasione, però, più che il piazzamento, comunque di valore essendo il velocista milanese stato superato solo dal campione iridato dei 60 metri indoor, il cinese Bingtian Su, conta il tempo che Tortu è riuscito a fermare sul cronometro: 9”99.

Cade quindi dopo 39 anni il record italiano che apparteneva a Pietro Mennea, pari a 10”03 e fissato in altura, a Città del Messico, il 4 settembre ’79, e che lo stesso Tortu era già andato vicinissimo ad abbattere in numerose altre occasioni, in particolare l’ultimo Golden Gala (10”04) di una carriera ancora agli inizi, ma che sembra già essere quella di un predestinato. Inoltre, Tortu, il cui primato precedente era di 10”15, fissato a Savona nel 2015, è diventato il terzo sprinter bianco, 134° in assoluto nella storia dell’atletica, a scendere sotto i 10”, dopo il francese Christophe Lemaitre, il primo a riuscirci nel 2010 con 9”91 e poi il turco di origini azere Ramil Guliyev, campione del mondo in carica dei 200 metri, con 9″97.

Per esprimere la portata dell’impresa di Tortu, che ha chiuso davanti al sudafricano Akani Simbine in 10″01, va detto che il pur straordinario 9”91 di Bingtian Su ha “solo” permesso al cinese di eguagliare il record nazionale asiatico. Il crono di 9″99 vale al milanese, che si è fatto il miglior regalo possibile per i 20 anni compiuti una settimana fa, il terzo posto del ranking europeo stagionale capeggiato dal britannico Zharnel Hughes (9″91) davanti al francese Jimmy Vicaut (9″92).

