Filippo Tortu ora ha un altro sogno

Ha appena battuto il muro dei 10", con il suo 9.99 nei 100m (il terzo bianco nella storia dell'atletica a riuscirci, il primo italiano di sempre), eppure non si vuole fermare. Filippo Tortu è appena tornato da Madrid, ma a breve ripartirà per rincorrere l'obiettivo che vale una stagione: gli Europei di atletica leggera, in programma ad agosto in quel di Berlino. Di passaggio a Milano prima di volare a Tarragona per i Giochi del Mediterraneo, il velocista nato in Brianza, ma con forti appartenenze sarde, si è concesso assieme al papà-allenatore Salvino ai microfoni di Virgilio.it presso il Verti Music Place di Radio Italia: “Non ero preoccupato dal fatto che il record non arrivasse – ha affermato – poi però ce l'abbiamo fatta. E quando dico “abbiamo” parlo al plurale perché voglio ringraziare tutto il mio team che mi è stato vicino fino ad ora e che lo sarà anche nei prossimi mesi. Ora è chiaro che finalizzeremo la preparazione in vista dei campionati continentali: arrivare in finale nei 100, che ritengo la gara più bella e al tempo stesso imprevedibile, è l'obiettivo principale, poi una volta in gara ce la giocheremo per arrivare al massimo risultato. L'ambizione è quella di ritoccare, nell'appuntamento tedesco, il mio personale: farlo nel momento che più conterà. Non mi sono ancora abituato al fatto di essere sceso sotto i dieci secondi, è una cosa che mi fa quasi “senso” (intende Tortu con faccia stranita, ndr), ma che mi ha liberato dalla pressione. Sono sicuro che in futuro non sentirò più il peso di questo risultato e neanche della visibilità che mi ha portato. Io corro per raggiungere un sogno”. Di imitare Bolt, almeno nel calcio, non se ne parla proprio: la passione c’è, al pari del tifo per la Juventus, ma “non ho proprio i piedi buoni”, ammette Filippo ridendo.

Lo sprinter classe '98 (vent'anni compiuti una settimana prima dell’impresa di Madrid) appare quindi molto determinato, anche perché sembra gestito al meglio dalla guida serena e quadrata dalla figura paterna e di coach di Salvino: “A Madrid, dopo un'eliminatoria non in linea con le nostre attese – ha detto Tortu senior – Filippo è riuscito a resettare, rilassarsi e a tornare in pista pensando solo a se stesso trovando il tempo che volevamo. Ora però guardiamo giustamente avanti. Il primo appuntamento saranno i Giochi del Mediterraneo a Tarragona (Spagna, ndr), dove saremo con la 4×100: per noi la staffetta è un discorso imprescindibile anche in ottica Europei, visto che la stiamo preparando da tanto con allenamenti mirati anche nei raduni a Formia. Poi, il 20 luglio andremo nel Principato di Monaco dove Filippo correrà i 200m e infine voleremo alla volta di Berlino. Proprio quest'ultima competizione, insieme a delle valutazioni che faremo cammin facendo e a ridosso degli Europei, ci aiuterà a capire se sulla pista dell'Olympiastadion dovremo preparare una gara individuale molto bene, pensando solo ai 100m, o farne due bene”.

SPORTAL.IT | 25-06-2018 18:40