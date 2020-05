In queste ore piuttosto concitate per il basket italiano si parla anche di Dinamo Sassari per Ariel Filloy.

L’esterno è in uscita dalla Reyer Venezia e stando a quanto riferito da Superbasket il suo nome è sul taccuino della società sarda, alla ricerca di un elemento di esperienza. E lui ne ha da vendere.

SPORTAL.IT | 22-05-2020 09:50