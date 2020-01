Final Eight 2020, gli orari di tutti i match

Lega Basket Serie A ha ufficializzato accoppiamenti, date e orari delle partite della Final Eight 2020, che si disputerà alla Vitrifrigo Arena di Pesaro dal 13 al 16 febbraio prossimi.

Tutte le partite della Final Eight 2020 saranno trasmesse in TV sugli schermi di Rai Sport HD ed Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player.

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO

– QDF 1 –

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO vs VANOLI CREMONA

ORE 18.00

Diretta TV su Rai Sport HD ed Eurosport 2

Diretta streaming su Eurosport Player

– QDF 2 –

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA vs UMANA REYER VENEZIA

ORE 20.45

Diretta TV su Rai Sport HD ed Eurosport 2

Diretta streaming su Eurosport Player

VENERDÌ 14 FEBBRAIO 2020

– QDF 3 –

BANCO DI SARDEGNA SASSARI vs HAPPY CASA BRINDISI

ORE 18.00

Diretta TV su Rai Sport HD ed Eurosport 2

Diretta streaming su Eurosport Player

– QDF 4 –

GERMANI BASKET BRESCIA vs FORTITUDO POMPEA BOLOGNA

ORE 20.45

Diretta TV su Rai Sport HD ed Eurosport 2

Diretta streaming su Eurosport Player

SABATO 15 FEBBRAIO 2020

VINCENTE QDF 1 vs VINCENTE QDF 2

ORE 18.00

Diretta TV su Rai Sport HD ed Eurosport 2

Diretta streaming su Eurosport Player

VINCENTE QDF 3 vs VINCENTE QDF 4

ORE 20.45

Diretta TV su Rai Sport HD ed Eurosport 2

Diretta streaming su Eurosport Player

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020

FINALE

ORE 18.00

Diretta TV su Rai Sport HD ed Eurosport 2

Diretta streaming su Eurosport Player

SPORTAL.IT | 06-01-2020 12:31