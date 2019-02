Final Eight: l'Olimpia Milano paga poco

E’ l’Olimpia Milano la grande favorita di Coppa Italia. Lo confermano le quote dei bookmakers, che in prevalenza danno i biancorossi con il trofeo in mano tra l’1,65 e l’1,80 contro 1.

Venezia, seconda favorita, è già a sei volte la posta, seguita da Cremona, il cui successo è dato a 10/1. Poi via via le altre, con quote davvero interessanti come il 12/1 per Avellino e Varese, il 15/1 per Brindisi e il 20/1 per Sassari che ha appena sostituito Esposito con Pozzecco.

Chiude il plotone Bologna, da alcuni betting data anche a 25 e che per prima tasterà il polso alla formazione di Simone Pianigiani.

SPORTAL.IT | 12-02-2019 16:50