Coppa Italia, scoppia il caso Mihajlovic: perché la famiglia di Sinisa non ci sarà per l’omaggio di Inter e Lazio

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, rivela la clamorosa dimenticanza in vista della finale che vedrà Lazio e Inter contendersi la Coppa Italia

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Il palcoscenico dell’Olimpico sul quale mercoledì sera verrà assegnata la Coppa Italia sarà anche l’occasione per rivolgere un ricordo a chi quel trofeo è stato capace di alzarlo in ben quattro occasioni, due a testa proprio con indosso le divide si Lazio e Inter. Parliamo ovviamente di Sinisa Mihajlovic, quinto straniero con il maggior numero di Coppa Italia messe in bacheca, a cui a tre anni e mezzo dalla scomparsa sarà tributato un momento prima dell’inizio del match tra la squadra di Chivu fresca vincitrice del campionato e i biancocelesti di Sarri, alla ricerca di quel trofeo che darebbe tutto un altro sapore a una stagione a dir poco travagliata. Tutto perfetto? Beh, non proprio.

L’annuncio di De Siervo

Ad annunciare l’iniziativa in ricordo del tecnico serbo sconfitto dalla leucemia a fine 2022 era stato nella serata di lunedì 11 maggio l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, alle prese in queste ore anche con il rebus della data del derby e che, intervenendo sulle frequenze di Gr Parlamento nel corso della trasmissione La Politica del Pallone, aveva spiegato: “Prima della gara ci sarà l’occasione per un bel ricordo a Sinisa, indimenticato giocatore dell’Inter e della Lazio e grande allenatore a cui pensiamo spesso”.

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La famiglia di Sinisa non invitata all’Olimpico

A completare l’omaggio anche la presenza di due ex compagni di Sinisa alla Lazio e all’Inter come Alen Boksic e Christian Vieri, che avranno l’onore di portare la coppa al centro terreno di gioco dell’Olimpico prima dell’Inno di Mameli, che quest’anno sarà intonato da Nek. Tutto perfetto dunque? Beh, non proprio, perché come rivelato dal direttore del Corriere dello Sport – Stadio, Ivan Zazzaroni, al ricordo di Mihajlovic dovrebbero mancare proprio le persone più vicine a Sinisa, vale a dire la moglie Arianna e i figli.

La rivelazione di Zazzaroni

Ma come può essere accaduto? Semplicemente (e incredibilmente), come scrive Zazzaroni sulle colonne virtuali del suo giornale, “nessuno li ha invitati. Nemmeno la ‘loro’ Lazio”. Una situazione paradossale che ha assunto tratti ancora più assurdi quando il direttore del CorSport ha ammesso di aver ricevuto una telefonata da parte della società biancoceleste che segnalava di “essere all’oscuro dell’iniziativa”.

C’è tempo per rimediare?

Probabilmente, con la speranza che non sia troppo tardi, un modo per metterci la proverbiale pezza e permettere alla famiglia di Mihajlovic di vivere da vicino le emozioni dell’Olimpico si potrebbe trovare. Arianna d’altronde in quello stadio è già tornata più volte per ricordare il suo Sinisa. Tra le altre, anche nel 2023, in occasione del derby tra Lazio e Roma, sua prima squadra in Italia. Era il 20 febbraio, giorno in cui Sinisa avrebbe compiuto 54 anni e l’emozione fu fortissima, con le maglie biancoceleste e giallorossa inserite nella Hall of Fame dell’Olimpico.