Coppa Italia, l’Inter fa felici Roma e Atalanta: il successo contro la Lazio regala Malen a Gasperini

Il 2-0 rifilato dai nerazzurri di Chivu ai biancocelesti di Sarri in finale di Coppa Italia è una vera e propria manna per giallorossi e orobici

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter metteva in palio ben più di un trofeo. A vestire i panni di osservatori speciali per il secondo confronto in pochi giorni tra Sarri e Chivu all’Olimpico c’erano, infatti, Roma e Atalanta che, per ragioni differenti, possono esultare della vittoria dei nerazzurri.

A Trigoria ci si frega le mani

Chi può certamente gioire maggiormente del ko della Lazio in finale di Coppa Italia è, tralasciando gli ovvi motivi stracittadini, senza dubbio Gian Piero Gasperini. Il 2-0 firmato nel primo tempo dall’autogol di Marusic e dalla zampata di Lautaro dopo l’ingenuità di Nuno Tavares assicura, infatti, alla Roma quantomeno l’accesso alla prossima edizione dell’Europa League. La corsa Champions a cinque con Napoli, Juventus, Milan e Como resta apertissima, ma intanto a Trigoria c’è certamente chi si frega le mani.

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Scatta il riscatto di Malen

Il motivo è da ricercare nelle clausole dell’accordo che nello scorso mercato invernale ha portato nella Capitale Donyell Malen. Tra le pieghe della stretta di mano con il West Ham è, infatti, presente l’obbligo di riscatto in caso di conquista di un piazzamento europeo dei giallorossi al termine della stagione. Nel dettaglio, l’accordo prevedeva anche che Malen giocasse più del 50% delle partite (almeno 35 minuti) e il 10% su una eventuale futura rivendita.

Un vero affare

Europa League o Champions che sia, si saprà dopo le ultime due giornate di Serie A. Intanto, però sulla sponda giallorossa del Tevere si può già iniziare a esultare. Sì, perché il riscatto dell’olandese protagonista di un girone di ritorno da urlo, con tanto di record di gol per un nuovo innesto a gennaio (13, più uno in Europa League), costerà appena 25 milioni di euro. Un vero e proprio affare calcolando l’impennata del valore del cartellino di Malen fatta registrare in meno di sei mesi nella Capitale.

Atalanta, Conference a un passo

Risalendo lo stivale italico di qualche centinaio di chilometri, anche a Bergamo qualcuno si sarà concesso un mezzo sorriso nel vedere Lautaro e compagni alzare la decima Coppa Italia della storia dell’Inter. Il ko estromette, infatti, la Lazio dall’Europa e consegna nelle mani della Dea il proprio destino europeo. Attualmente settima in classifica, all’Atalanta di Raffaele Palladino basterà, infatti, un punto nelle ultime due giornate per assicurarsi l’accesso alla Conference League a scapito del Bologna, unica squadra ancora in grado di agganciare i bergamaschi.

Dea in Europa anche perdendo le ultime due

A rendere il tutto più affascinante, lo scontro diretto tra orobici e felsinei in programma proprio nel weekend alle porte. Una sfida, quella del Gewiss Stadium, che paradossalmente la Dea può anche permettersi di perdere, a patto che lo faccia con un solo gol di scarto. Nella sfida di andata giocata al Dall’Ara a gennaio, infatti, l’Atalanta si era imposta 2-0 con la doppietta di Nikola Krstovic. In caso di minimo scarto in favore del Bologna questa domenica, anche il risultato dei nerazzurri al Franchi contro la Fiorentina all’ultima diventerebbe ininfluente nella corsa all’ultimo piazzamento europeo…