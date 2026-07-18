Finale dei Mondiali di Calcio: per chi fai il tifo? Argentina o Spagna? Vota il sondaggio

Finalissima dei Mondiali: per chi fai il tifo tra Argentina e Spagna? I buoni motivi per scegliere (o non scegliere) una delle due

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I Mondiali quindi propongono una finale assolutamente pronosticabile alla vigilia tra la migliore squadra del Sudamerica nonché campione del mondo in carica e la migliore d’Europa, dato che la Spagna ha vinto con merito l’ultima edizione degli Europei due anni fa. Si sfidano due squadre molto diverse tra loro: una, l’Argentina, arcigna, tignosa e impreziosita da un fuoriclasse enorme e alcuni buoni attaccanti; l’altra, la Spagna, molto tattica, con un livello qualitativo medio molto alto e un giovane talento destinato a fare grandissime cose. Sulla carta se la giocano alla pari e la sensazione è che questi Mondiali si concluderanno con una finale equilibrata e decisa da uno o due episodi. Questo sulla carta… poi il campo darà le sue sentenze inappellabili.

Il tifoso italiano già dall’inizio ha avuto l’ingrato ruolo di spettatore con doppia opzione: scegliere una nazionale a simpatia oppure gufare di volta in volta quella che a pelle sta più antipatica. E quindi anche stavolta a maggior ragione sarà inevitabile simpatizzare (o direttamente o indirettamente) per una delle due. Gli argentini hanno quel carattere focoso in campo con cui spesso anche in passato la nostra Nazionale ha dovuto fare i conti, poi sono consapevolissimi del loro talento e pure, dei gran provocatori: tutti elementi che non depongono proprio a vantaggio della loro simpatia; dall’altra parte gli spagnoli adesso che col tiki-taka hanno vinto tutto, si sentono un po’ gli inventori del calcio e tendono quasi a guardare gli altri dall’alto in basso: uno snobismo che a molti non risulta digeribilissimo. Forti motivi per avercele antipatiche entrambe ci sono, inutile negarlo.

Però ci sono anche motivi serissimi per sostenerle convintamente. Sicuramente ci sarà chi si sente più vicino agli argentini perché in fondo sono nostri lontani cugini con cognomi di chiara origine italiana; oppure perché in passato o nel presente qualche campione in maglia albiceleste ha indossato con onore la maglia della propria squadra del cuore, oppure semplicemente perché hanno un modo tutto loro di concepire il pallone misto di grinta e classe, che ricorda più da vicino la nostra compianta Nazionale; oppure ancora per l’ammirazione incondizionata, al limite del fanatismo certe volte, per Messi e il suo talento senza età. Altri invece apprezzano della Spagna la qualità della loro tattica di gioco, la mania del possesso palla e della ricerca sempre della verticalizzazione e del gol, la nidiata infinita di talenti e anche in questo caso l’ammirazione per Yamal e il suo calcio fatto di giocate estemporanee a velocità supersonica.

Insomma o per simpatia o per non antipatia tocca tifare una delle due: tu da che parte stai? Argentina o Spagna?