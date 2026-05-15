Il valore diverso della finale degli Internazionali di Roma per Svitolina e Gauff, due mondi dalla parte opposta

A Roma qualcosa si è interrotto, nulla è più prevedibile e anche la statistica fondata sui precedenti può insegnarci che le variabili indipendenti pesano più delle altre note. Se Elina Svitolina è di nuovo in finale a Roma otto anni dopo con la terza in carriera agli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico, nella tennista ucraina alberga una forza di convinzione in grado di superare anche l’avversaria più quotata. In semifinale la 31enne di Odessa, n.10 WTA e settima testa di serie ha superato in tre set Iga Swiatek, con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-2, dopo oltre due ore e un quarto di lotta. Per lei si tratta della seconda Top10 battuta a Roma, a dimostrazione che su questa terra battuta si trova a suo agito, molto.

La finale per Elina Svitolina dopo l’impresa Swiatek

“È una sensazione incredibile ritrovarmi di nuovo in finale dopo tanti anni, ed è fantastico esserci riuscita in questo modo”, ha commentato a caldo Elina che contro Swiatek ha firmato la 27esima vittoria stagionale, evidenza che segna la volontà della tennista ucraina di risalire. Personaggio spesso al centro di gesti e dichiarazioni nette, dopo la guerra russo-ucraina ancora di più è una figura presente, centrale nel mantenere alto, inevitabilmente, il livello di attenzione sulla regione.

Svitolina si giocherà il titolo – per lei sarebbe il terzo a Roma – con la statunitense Coco Gauff, n.4 del ranking e 3 del seeding che ieri ha fatto la sua parte contro la rumena Sorana Cirstea, autentica rivelazione del torneo. L’americana dalla sua ha la freschezza e notevoli margini di miglioramento tecnici, nel dettaglio sul servizio e il gioco a rete.

Donna della sua generazione, ha denunciato apertamente di aver subito violenza verbale e razziale sui social da parte di quanti si celano dietro a una tastiera. Ha preso posizioni altrettanto esplicite e dirette anche sull’operato dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.