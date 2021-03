Finale stellare ad Acapulco

Due giocatori under-25 che sognano di aggiudicarsi in futuro più di un titolo Slam: può essere questa la fotografia dei finalisti del torneo Atp 500 di Acapulco in programma nella prossima notte italiana.

Stefanos Tsitsipas ha raggiunto le semifinali negli ultimi due Slam disputati (Parigi e Melbourne) e ha lasciato un solo set per strada nel corso della settimana al canadese Auger-Aliassime.

Nulla ha potuto anche il nostro Lorenzo Musetti che, dopo una serie di prestazioni straordinarie, ha racimolato appena quattro giochi opposto al greco.

Dall’altra parte, ci sarà un Alexander Zverev che è già arrivato vicinissimo ad aggiudicarsi uno Slam, cedendo al tie-break del 5° set a Dominic Thiem nell’atto conclusivo dell’ultimo Open degli Stati Uniti.

Il percorso del teutonico ad Acapulco è stato tutt’altro che accidentato: troppo modesti Alcaraz Garfia, Djere e il connazionale Koepfer per poter sperare di mettere davvero in difficoltà il 23enne di Amburgo.

Il bilancio dei confronti diretti è nettamente favorevole a Tsitsipas, avanti per 5 a 1 dopo aver perso il primo duello con Zverev a Washington nel 2018.

Quanto appena riportato ha probabilmente spinto i bookmakers a schierarsi dalla parte della testa di serie n. 1, scelta logica anche se il tedesco è cavallo di razza e vorrà certamente provare a ribaltare il pronostico sfavorevole.

Di sicuro, ci aspetta un match molto interessante tra due atleti che si contenderanno tanti altri titoli importanti in futuro, motivo per cui non ci resta che darvi appuntamento per le ore 04:00 italiane su Goldbet dove potrete gustarvi la diretta streaming dell’evento.

OMNISPORT | 20-03-2021 08:51