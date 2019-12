Finale Usa 94, "rivincita" con un grande assente

La federcalcio brasiliana ha annunciato ufficialmente che il 9 gennaio, a Fortaleza, si disputerà un incontro tra vecchie glorie del calcio italiano e di quello brasiliano, prendendo come spunto la "rivincita" della finale dei Mondiali del 1994 giocata fra le due nazionali a Pasadena, e vinta dai brasiliani ai rigori.

Tra i protagonisti annunciati, però, non ci sarà Roberto Baggio, ricordato per l'errore dal dischetto che regalò la coppa ai verdeoro, ma sarà presente in panchina Arrigo Sacchi, allenatore di quella Nazionale. Tra gli altri ex calciatori presenti ci saranno Zola, Albertini, Baresi, Apolloni, Benarrivo, Berti, Costacurta, Casiraghi, Evani, Mussi, Massaro e Tassotti, assieme a campioni dell'epoca non presenti a Usa 94 come Braglia, Vierchowod, Schillaci, Eranio, Rossi e Panucci.

Per il Brasile rivestiranno la casacca verdeoro giocatori come Taffarel, Gilmar, Cafu, Jorginho, Marcio Santos, Aldair, Ricardo Rocha, Ronaldao, Branco, Mauro Silva, Dunga, Mazinho, Bebeto, Zinho, Paulo Sergio e Viola.

SPORTAL.IT | 29-12-2019 12:49