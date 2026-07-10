Sinner, la vittoria con Djokovic vale le Atp Finals: Zverev supera Alcaraz nel ranking e cambia ogni scenario agli US Open

I due finalisti di Wimbledon possono festeggiare due volte dopo i successi in semifinale contro Djokovic e Fery: Jannik è già a Torino, Sascha è secondo nel ranking

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Grazie al netto successo contro Novak Djokovic in semifinale di Wimbledon, Jannik Sinner strappa matematicamente il pass per le Atp Finals di Torino. Il numero uno del ranking, campione in carica sull’erba londinese, si gioca la riconferma contro Sascha Zverev, praticamente perfetto nella semifinale contro il beniamino di casa Arthur Fery. Un successo che, dopo più di un anno, vale al tedesco il secondo posto nel ranking ai danni di un Carlos Alcaraz, ancora latitante per via dell’infortunio al polso.

Sinner e Zverev in finale a Wimbledon

Il triplo 6-4 rifilato a Novak Djokovic regala a Jannik Sinner l’accesso alla finale di Wimbledon. Una prova di forza che permette al numero uno al mondo di approdare da campione in carica alla finale di domenica. Una finale che lo vedrà vedersela ancora una volta contro Alexander Zverev, chirurgico nella sua semifinale contro il britannico Arthur Fery.

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Jannik già certo delle Finals

Oltre al match contro Sascha, il successo con Nole permette a Jannik assicurarsi la certezza di prendere parte alle Atp Finals di Torino. Una notizia non così clamorosa, visto che un posto per l’azzurro era praticamente scontato dato il divario dagli inseguitori nel ranking, ma che arrivando già il 10 luglio conferma lo strapotere di Sinner. Anche perché, basta sfogliare gli annali per rendersi conto di come, anche nei casi più eclatanti, sono pochi quelli che sono riusciti a qualificarsi alle Finals prima di agosto (l’anno scorso Jannik ci era riuscito l’8 agosto).

Zverev supera Alcaraz nel ranking

Passando all’altra semifinale, anche per Zverev, l’approdo in finale a Wimbledon vale doppio. Il tedesco, infatti, con il 3-0 rifilato a Fery mette la freccia su Carlos Alcaraz e si (ri)prende la seconda posizione del ranking Atp, che gli mancava da oltre 400 giorni maggio 2025, quando lo spagnolo trionfando agli Internazionali di Roma proprio contro Sinner strappava il secondo gradino mondiale. Grazie al successo contro Fery, Sascha tocca virtualmente quota 8.480 punti, mentre Carlos scende a 8.160.

Sinner-Alcaraz già in semifinale agli US Open

Un sorpasso che cambia le gerarchie mondiali e che agli US Open potrebbe vedere Zverev testa di serie numero 2 a Flushing Meadows e, di conseguenza, qualora Alcaraz dovesse finalmente tornare in campo, rendere – come non succedeva da tempo – possibile un incrocio tra Sinner e Carlitos già in semifinale. Nel mezzo, però, al netto delle incognite attorno al rientro dello spagnolo, Zverev è chiamato a difendere gli 800 punti conquisati in Canada e a Cincinnati nella passata stagione. Carlos avrebbe solo i 1000 di Cincinnati, visto che a Montreal è già certo il suo forfait.