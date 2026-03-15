Finalissima Argentina-Spagna si può giocare a Roma: Messi contro Yamal all’Olimpico il 31 marzo?

La partita tra i campioni d’America e quelli d’Europa in bilico dopo l’impossibilità di giocare in Qatar. L’ultima idea è disputare la sfida il 31 marzo all'Olimpico

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Finalissima tra Argentina e Spagna resta avvolta dall’incertezza. Il match tra i campioni della Copa América e quelli d’Europa era previsto inizialmente in Qatar il 27 marzo. La situazione geopolitica in Medio Oriente ha però costretto gli organizzatori a cercare una nuova sede. Tra le ipotesi emerse nelle ultime ore c’è quella di giocare il 31 marzo a Stadio Olimpico, con la sfida tra Lionel Messi e Lamine Yamal.

Una Finalissima diventata un evento globale

La Finalissima è la sfida che mette di fronte i campioni del Sud America e quelli d’Europa. Dopo il successo dell’Argentina contro l’Italia a Wembley nel 2022, il trofeo ha acquisito nuovo prestigio nel calendario internazionale. In quella occasione la squadra guidata da Lionel Scaloni diede il via a un ciclo che culminò con il trionfo mondiale in Qatar. Il format è sostenuto da UEFA e CONMEBOL, che hanno rilanciato la competizione negli ultimi anni. Per questo l’eventuale sfida tra Argentina e Spagna è considerata uno degli appuntamenti più attesi del calcio internazionale.

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Il problema della sede e le tensioni tra federazioni

Il match doveva disputarsi allo stadio Lusail di Doha, ma l’escalation del conflitto in Medio Oriente ha reso impossibile giocare in Qatar. Da quel momento si è aperta una complessa trattativa tra la federazione argentina, la AFA, e le istituzioni calcistiche europee. Dalla Spagna era arrivata la proposta di giocare al Santiago Bernabéu, ma l’Argentina non ha accettato l’ipotesi. Il presidente federale Claudio Tapia aveva rilanciato chiedendo il Estadio Monumental. L’idea è stata però respinta perché la Finalissima dovrebbe disputarsi in campo neutro.

Roma possibile soluzione per salvare la partita

Nelle ultime ore è emersa una nuova proposta condivisa da ambienti sudamericani ed europei. L’idea sarebbe quella di posticipare la gara di qualche giorno e giocarla martedì 31 marzo a Roma. La sede individuata sarebbe lo Stadio Olimpico, scenario che garantirebbe neutralità e grande visibilità internazionale. La decisione finale spetterà alla UEFA, che dovrà stabilire se confermare o meno l’evento. Se l’accordo arriverà, il pubblico potrebbe assistere per la prima volta alla sfida tra Lionel Messi e Lamine Yamal.