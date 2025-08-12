Finalmente Donnarumma conquista l'Italia: da Gattuso a Serena, tutti a difesa di Gigio nella guerra col Psg

Se la stampa francese non si schiera, in Italia sono tutti al fianco del capitano della Nazionale: il ct sarà a Udine per la Supercoppa, ecco come sta vivendo il momento di Gigio

Escludendolo dai convocati per la Supercoppa Europea, il Psg ha dichiarato guerra aperta a Donnarumma. Altro che rinnovo: la rottura è totale. E la scelta di Luis Enrique chiara: il numero 1 dei campioni d’Europa è il nuovo acquisto Chevalier. Se Gattuso segue con apprensione la vicenda sperando che il capitano della Nazionale trovi al più presto una squadra da cui ripartire, tutta l’Italia si schiera al fianco dell’ex Milan. Da Serena ad Abbiati, passando per Ballotta e Pagliuca.

Com’è vissuta in Francia la guerra tra Psg e Donnarumma

Premessa: Donnarumma non è mai stato visto di buon occhio dalla stampa transalpina. Ma la super Champions disputata lo ha riabilitato anche dinanzi ai tifosi parigini, che pure non erano mai stati teneri nei suoi confronti. I principali quotidiani hanno preferito non prendere una posizione netta, limitandosi soprattutto a commentare i fatti che hanno portato alla rottura tra le parti.

Però l’autorevole L’Equipe un interrogativo lo solleva eccome. In un’editoriale pubblicato in seguito alla decisione del Psg di escludere Gigio dalla lista dei convocati per la Supercoppa Europea contro il Tottenham in programma mercoledì a Udine, viene messo in evidenza come per 15 anni il club dell’emiro abbia cercato un portiere in grado di aiutare la squadra a vincere la Champions e, una volta trovatolo, lo ha scaricato subito.

Allarme Nazionale: la reazione di Gattuso

Manca meno di un mese al debutto di Gattuso al timone della Nazionale per due partite che saranno subito decisive per la rincorsa Mondiale alla Norvegia: il 5 settembre c’è l’Estonia, tre giorni più tardi Israele. E l’Italia ha bisogno sì di segnare un raffica di gol, ma pure di non subirne per provare ad accorciare le distanze da Haaland e compagni.

Dunque, serve un Donnarumma in stato di grazia dal punto di vista fisico e soprattutto psicologico. La speranza di Ringhio, che assisterà alla Supercoppa per visionare Vicario e Udogie e non più il suo capitano, è che il gigante di Castellammare cambi presto aria. L’Inter sembra oggi un’ipotesi remota, più concreta la pista che porta in Inghilterra. Con Manchester United e Chelsea che valutano di sferrare l’assalto. Secondo la Gazzetta dello Sport, il ct sarebbe furioso per com’è andata a finire col suo club.

Gigio conquista l’Italia: da Serena ad Abbiati

Servivano Luis Enrique e il Psg per mettere finalmente tutti d’accordo su Gigio. L’Italia si stringe attorno al suo numero 1, dimentica le polemiche del passato e risponde al fuoco francese. Durissimo l’ex attaccante Aldo Serena su X: “A meno di qualche litigio privato, di qualche discussione finita male di cui non si ha notizia, trovo sconcertante e offensiva la scelta di LuisEnrique. Donnarumma è stato un artefice della vittoria della Champions, e coraggiosamente ha anche rischiato la sua incolumità. Vergogna”.

Per Abbiati, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, è “una roba da matti, qualcosa che non ha spiegazione logica”. Sulla stessa lunghezza d’onda Pagliuca a La Stampa: “Non posso credere che c’entrino le ragioni legate alla difficoltà a giocare con i piedi. La questione è economica”. Ancora, Marco Ballotta: “Donnarumma è uno dei 3 migliori portieri al mondo, Chevalier sarà anche bravo con i piedi, ma non è al suo livello”.