Finalmente Ferrari: Vettel in pole, battuto Hamilton

La Ferrari batte un colpo: in Canada Sebastian Vettel ha conquistato la prima pole position della stagione, il tedesco ha superato Lewis Hamilton con il tempo stratosferico di 1’10.240. Leclerc scatterà dal terzo posto in griglia. Solo sesto Bottas.

In Q1 le Ferrari confermano di essere in palla, Leclerc e Vettel si tolgono a vicenda il tempo più veloce. Al termine della prima sessione di qualifiche il tedesco è davanti a tutti ma con appena 16 millesimi di vantaggio dal monegasco e 29 da Bottas, più staccato Hamilton, a tre decimi, poi la Red Bull di Verstappen. Fuori a sorpresa Kimi Raikkonen, va meglio Giovinazzi che si salva per 75 millesimi.

Ringhia la Mercedes nella seconda manche: Hamilton centra il miglior crono, il compagno di scuderia Bottas è secondo. Poi c’è Vettel. Verstappen a sorpresa fuori mentre l’altra Red Bull di Gasly è quarta, Magnussen va a muro proprio all’ultimo giro e ritarda l’inizio del decisivo Q3.

Hamilton nell’ultima manche stampa subito il record della pista, con un stratosferico 1’10.493. Vettel è secondo, poi Leclerc. Bottas vittima di un testacoda resta dietro. Emozioni all’ultimo tentativo: Vettel con un giro perfetto conquista la pole position grazie al tempo pazzesco di 1’10.240, battuto Hamilton, secondo.

Vettel felice dopo la pole: “Sono pieno d’adrenalina… Felice, davvero felice per tutto il team. Le ultime settimane sono state difficili per noi. La macchina dava buone sensazioni, spero che la pole ci dia la spinta giusta per la gara”.

Griglia di partenza (primi dieci)

Vettel

Hamilton

Leclerc

Ricciardo

Gasly

Bottas

Hulkenberg

Norris

Sainz

Magnussen

SPORTAL.IT | 08-06-2019 21:35