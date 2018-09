Finalmente Icardi: l'Inter soffre e piega la Fiorentina

Mauro Icardi si risveglia e l'Inter batte, soffrendo, una indomita Fiorentina a San Siro per 2-1 nell'anticipo della sesta giornata di campionato. L'argentino decide la sfida con un gol e un assist per la rete di D'Ambrosio: non basta alla Viola un grande Chiesa, autore del momentaneo pareggio. Vittoria preziosa per la squadra di Spalletti, la terza in quattro partite: il Biscione sale a 10 punti, agganciando il Sassuolo e gli stessi gigliati al terzo posto.

Primo tempo equilibrato e giocato ad alti ritmi. Nell'Inter si rivede Candreva a destra al posto di Politano, resta la mediana formata da Vecino e Brozovic. La Fiorentina gioca senza timori reverenziali ed è molto pericolosa: al 4' Mirallas colpisce il palo, Benassi ha un'altra occasione pochi minuti dopo. I nerazzurri cominciano a carburare e creano la loro serie di chance da gol, ma sono gli ospiti ad avvicinarsi ancora al vantaggio al 33' quando Handanovic a tu per tu con Simeone riesce a vincere il duello con l'attaccante argentino sfoderando una parata strepitosa. Complice qualche errore di troppo della squadra di Pioli, i padroni di casa crescono nel finale di partita, e al 43' trovano il rigore grazie alla Var, assegnato per fallo di mano di Hugo (contestato dai toscani) su cross di Candreva. Icardi non si fa sfuggire l'occasione e segna la sua prima rete in campionato appena prima dell'intervallo.

La Fiorentina aggredisce l'Inter ad inizio ripresa e viene premiata con il pareggio. Benassi al 48' impegna subito Handanovic, pochi minuti dopo Chiesa cade in area su contatto con Asamoah ma per l'arbitro non c'è nulla. Al 53' il pareggio: sugli sviluppi di un corner viola, l'Inter prova a ripartire ma Benassi soffia palla a Nainggolan; Chiesa ci prova dalla distanza e grazie alla deviazione involontaria di Skriniar spiazza Handanovic trovando l'1-1.

La squadra di Spalletti non riesce a reagire con lucidità mentre la Fiorentina cambia marcia e crea tre occasioni da gol con Pjaca (subentrato a Simeone) e uno scatenato Chiesa. Spalletti per scuotere i suoi opta per un cambio ultra offensivo: Keita in campo al posto di Vecino.

L'Inter resta poco pericolosa e continua a soffrire le incursioni di Chiesa (che protesta per un rigore non assegnato al 77'), ma nel momento di maggior affanno torna cinicamente in vantaggio: al 78' Icardi in versione assist man serve una palla d'oro per D'Ambrosio che riporta avanti la Beneamata. Finale all'arma bianca per la Fiorentina, ma i padroni di casa resistono e si prendono tre punti importanti per la classifica e il morale.

