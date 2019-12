“Finalmente Messi": napoletani divisi sul web

Anche stavolta il Napoli non s’è dimostrato particolarmente fortunato nei sorteggi per gli ottavi di Champions League. Il Barcellona è un cliente durissimo, anzi secondo la maggior parte dei tifosi azzurri si tratta di un avversario insuperabile, considerando soprattutto il momento attuale della squadra allenata da Rino Gattuso. Tuttavia c’è anche chi si dice felice di poter affrontare un top team assoluto.

CHI SI RAMMARICA… Sui social, insomma, i tifosi del Napoli appaiono divisi. “E te pareva, la più forte non potevamo che prenderla noi”, commenta sconsolato Francesco su una delle pagine Facebook dedicate ai tifosi partenopei.

“Speriamo di non prendere un’imbarcata col Barca”, aggiunge Salvatore, mentre per Carmine “Il Barcellona viene a fare l’allenamento”. Maurizio, invece, si appella alla malasorte: “In un anno così, cosa dovevamo aspettarci?”.

…E CHI ATTENDE LEO. Ma tra i supporter del Napoli in tanti si dicono felici dell’accoppiamento con i catalani, come Domenico: “Felicissimo per Napoli vs Barcellona! Almeno godremo di 2 serate da ricordare con il Re Messi al San Paolo… Ps avevate dubbi? Io no!”.

austo concorda: “Contentissimo del sorteggio: finalmente Messi al San Paolo. Poi quando lo vediamo più, con questo andazzo! Niente da perdere: l’impresa è tutto un guadagno!”.

Ma i due tifosi non sono soli, anche Giuseppe si dice contento del sorteggio. “Era talmente prevedibile che non mi sarei aspettato altro – il commento su Facebook -. Ci divertiamo , ormai la Champions è solo uno sfizio e il fatto di vedere Messi al San Paolo è qualcosa di straordinario”.

Cristina sfodera l’ironia, ma in fondo si dimostra ottimista incitando gli azzurri: “Già immagino messi contro Mario Rui… comunque vada visto che non c’è nulla da perdere, grinta ragazzi: forza azzurri”.

SPORTEVAI | 16-12-2019 13:08