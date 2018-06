Finalmente Sarri: è in arrivo il grande annuncio

Maurizio Sarri sta per uscire dal limbo: l'ex allenatore del Napoli, rimasto senza squadra, è volato a Londra, dove nelle prossime ore verrà annunciato come prossimo tecnico del Chelsea, al posto del partente Antonio Conte.

L'accelerata è arrivata negli ultimi giorni, quando il presidente del club campano Aurelio De Laurentiis ha accettato di liberare l'ex tecnico dietro il pagamento di poco più di cinque milioni di euro.

L'annuncio arriverà dopo la rescissione consensuale (o, senza accordo, l'esonero) di Antonio Conte: il mister toscano, voglioso di testare il suo calcio in Premier, è pronto a firmare un contratto di tre anni, guadagnerà in tutto 18 milioni di euro netti.

Sarri ha chiesto di poter risiedere nel centro sportivo del Chelsea, a Cobham, 20 km a sud di Londra. Nel centro infatti oltre alla struttura d'allenamento, ai campi, alle palestre e agli uffici c'è anche un'unità abitativa con giardino indipendente, dove Sarri alloggerà. In passato, riporta l'Ansa, vi aveva aggiornato anche André Villas-Boas. Già da giorni girano i primi nomi nella lista acquisti dell'ex allenatore azzurro: tra questi campioni della serie A come Higuain, Brozovic, Rugani, Pjanic, Vecino e Manolas.

In Inghilterra Sarri ritroverà il suo "amico" Pep Guardiola, allenatore del City da sempre il suo sponsor: "E' uno dei più forti in assoluto, nessun dubbio – ha detto pochi giorni fa- . A volte giudichiamo per quanto abbiamo vinto. Lo hanno detto anche di me, ma in certe occasioni guidavo giocatori straordinari e avevo alle spalle società fortissime. Così è più facile. Per sapere se un allenatore è bravo bisogna vedere come giocano le sue squadre. Si capiva già con l'Empoli. Con il Napoli, poi…la forma con la quale interpreta calcio è un brindisi al sole".

"In questi anni, mettersi sul divano e vedere alla televisione il Napoli è stato uno spettacolo. Mi auguro che Sarri rimanga in Italia e continui a fare bene. Però se viene in Inghilterra, come dicono, sarà un piacere ritrovarlo. Non è un vincente? Non gli manca niente. Forse senza quell'uno-due con l'Inter, la Juve non ce l'avrebbe fatta. A volte sono i piccoli dettagli, che fanno la differenza".

