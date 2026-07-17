Quando si affronta il tema del FFP è opportuno chiarire subito un aspetto spesso trascurato e fonte di errate valutazioni e interpretazioni. Ci si riferisce all’obbiettivo del fair play finanziario che non è, come molti pensano, l’equità competitiva bensì la sopravvivenza dei bilanci. Chi ha risorse proprie enormi (fondi sovrani, proprietà multimiliardarie) continua a muoversi con margini che ai club “normali” sono preclusi. E’ comunque per tali ragioni che, dal 2022, il Financial Fair Play, non si chiama più così ma UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations (CL&FSR).

Il FFP, vecchio e nuovo: che cosa cambia

Il vecchio FFP, introdotto nel 2010, si fondava su un concetto semplice, quanto largamente aggirabile: il pareggio di bilancio, con una tolleranza di 30 milioni di euro su tre anni. Erano sufficienti quindi un paio di operazioni immobiliari con parti correlate, qualche sponsorizzazione “amica” e il gioco era fatto.

Con il nuovo impianto normativo, approvato nel 2022 e ormai a regime dalla stagione 2025/26, si è invece provato a contrastare i suddetti escamotage individuando tre pilastri:

No Overdue Payables Rule — controlli trimestrali sui pagamenti dovuti a club, tesserati, fisco ed enti previdenziali.

— controlli trimestrali sui pagamenti dovuti a club, tesserati, fisco ed enti previdenziali. Football Earnings Rule — evoluzione del break-even (punto di pareggio), con perdita massima ammessa di 60 milioni di euro su tre anni (fino a 90 se il club dimostra “buona salute finanziaria”).

— evoluzione del break-even (punto di pareggio), con perdita massima ammessa di 60 milioni di euro su tre anni (fino a 90 se il club dimostra “buona salute finanziaria”). Squad Cost Rule — che è la vera novità: il tetto del 70% dei ricavi per spese di rosa, tra stipendi, ammortamenti dei cartellini e commissioni agenti, calcolato su base di anno solare e non di stagione sportiva.

Squad cost rule: l’impatto nel sistema calcio

La squad cost rule è regola che sta davvero rivoluzionando il sistema calcio e in particolare il mercato acquisti/trasferimenti dei calciatori e ciò in quanto le società di calcio sono ora costrette a fare bene i conti dei propri bilanci prima di fare i nomi dei potenziali acquisti.